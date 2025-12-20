Судье Алле Токмаковой, которая сбила двух подростков в Харькове, сообщили о подозрении
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 18 декабря в Харькове водитель автомобиля Hyundai Accent, судья Валковского районного суда Алла Токмакова, двигаясь по городской улице, совершила наезд на двух несовершеннолетних девушек.
20 декабря в ГБР заявили, что судье сообщили о подозрении.
«ГБР в рамках расследования принимает все необходимые меры для полного, всестороннего и беспристрастного установления обстоятельств и причин данного дорожно-транспортного происшествия», — заявили в Бюро.
Судье сообщено о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло тяжкое телесное повреждение (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
В ГБР добавили, что санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
