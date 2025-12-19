  1. В Украине

Пострадали двое детей: в Харькове прокуратура и ГБР расследуют ДТП с участием судьи Аллы Токмаковой

16:08, 19 декабря 2025
Водитель автомобиля Hyundai Accent, занимающая должность судьи одного из районных судов, двигаясь по городской улице, совершила наезд на двух пешеходов.
Харьковская областная прокуратура совместно с Государственным бюро расследований осуществляет досудебное расследование дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Харькове и привело к тяжелому травмированию двух несовершеннолетних девочек.

По данным следствия, авария произошла 18 декабря 2025 года около 15:50. Водитель автомобиля Hyundai Accent, занимающая должность судьи одного из районных судов, двигаясь по городской улице, совершила наезд на двух пешеходов.

По информации Общественного, речь идет об Алле Токмаковой, которая работает в Валковском районном суде.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, было установлено, что при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному соответствующим дорожным знаком, водитель не снизила скорость движения и не предоставила преимущество пешеходам, которые переходили проезжую часть дороги.

В результате ДТП пострадали две девочки в возрасте 13 и 14 лет. С тяжелыми телесными повреждениями их госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время потерпевшие находятся в реанимационном отделении.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее тяжелые телесные повреждения потерпевшим.

Проводятся процессуальные действия, направленные на полное и беспристрастное выяснение всех обстоятельств аварии.

В настоящее время готовится сообщение о подозрении.

