  1. В Украине

Прокуратура и ГБР разыскивают свидетелей ДТП в Харькове с участием судьи Токмаковой

17:55, 7 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правоохранители просят свидетелей предоставить фото- и видеоматериалы для установления обстоятельств аварии.
Прокуратура и ГБР разыскивают свидетелей ДТП в Харькове с участием судьи Токмаковой
Фото: prokuratura_kharkiv
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Харьковская областная прокуратура совместно с ГБР проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло тяжкие телесные повреждения потерпевшим. Правоохранители обращаются к водителям, которые двигались рядом с местом происшествия, а также к владельцам автомобилей, зафиксированных на фото- и видеоматериалах, с просьбой предоставить любую информацию, которая может помочь установить все обстоятельства аварии.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Лиц, обладающих какими-либо сведениями о данном происшествии, просим обратиться в дежурную часть ТУ ГБР в городе Полтаве по телефону 0800-350-352 (1)», – отметили в прокуратуре.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 18 декабря в Харькове водитель автомобиля Hyundai Accent, судья Валковского районного суда Алла Токмакова, двигаясь по городской улице, совершила наезд на двух несовершеннолетних девушек 13 и 14 лет, которые переходили проезжую часть. В результате ДТП обе получили тяжелые травмы.

20 декабря в ГБР заявили, что судье сообщили о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которые причинили тяжкое телесное повреждение (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья прокуратура ДТП Харьков свидетель ГБР

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
17 млн грн на реализацию и обязательный экзамен для госслужащих: что изменит законопроект об украинском языке

Проектом закона предлагается ввести экзамены по определению уровня владения украинским языком как иностранным.

190 тысяч гривен на стоматологию: что предлагают изменить для ветеранов и освобожденных из плена

В Верховной Раде предлагают расширить стоматологическую помощь.

Верховный Суд определил пределы допустимой критики публичных лиц и назвал прессу «сторожевым псом общества»

Верховный Суд признал, что критика публичных лиц является допустимой, и они должны быть готовы к усиленному общественному контролю.

«Нарушение границы» оказалось выдумкой: суд в Измаиле закрыл дело против докера «Нибулона»

Суд подчеркнул, что сам по себе протокол об административном правонарушении не может быть признан надлежащим доказательством.

ТЦК не вправе задерживать граждан: суд отменил мобилизацию мужчины

Апелляционный административный суд пришёл к выводу, что мобилизация мужчины была проведена с существенными нарушениями законодательства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]