Прокуратура и ГБР разыскивают свидетелей ДТП в Харькове с участием судьи Токмаковой

Правоохранители просят свидетелей предоставить фото- и видеоматериалы для установления обстоятельств аварии.

Фото: prokuratura_kharkiv

Харьковская областная прокуратура совместно с ГБР проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло тяжкие телесные повреждения потерпевшим. Правоохранители обращаются к водителям, которые двигались рядом с местом происшествия, а также к владельцам автомобилей, зафиксированных на фото- и видеоматериалах, с просьбой предоставить любую информацию, которая может помочь установить все обстоятельства аварии.

«Лиц, обладающих какими-либо сведениями о данном происшествии, просим обратиться в дежурную часть ТУ ГБР в городе Полтаве по телефону 0800-350-352 (1)», – отметили в прокуратуре.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 18 декабря в Харькове водитель автомобиля Hyundai Accent, судья Валковского районного суда Алла Токмакова, двигаясь по городской улице, совершила наезд на двух несовершеннолетних девушек 13 и 14 лет, которые переходили проезжую часть. В результате ДТП обе получили тяжелые травмы.

20 декабря в ГБР заявили, что судье сообщили о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которые причинили тяжкое телесное повреждение (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

