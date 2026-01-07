Чи зберігається пенсія, якщо військового пенсіонера призвали знову — в ТЦК дали відповідь

Під час мобілізації та служби за контрактом виплата військової пенсії не припиняється.

Військові пенсіонери, яких повторно призивають на службу під час воєнного стану, продовжують отримувати пенсійні виплати. Законодавство не передбачає їх припинення у разі мобілізації або укладення контракту в особливий період. Про це нагадує Волинський обласний ТЦК та СП.

Закон дозволяє окремим категоріям військовослужбовців виходити на пенсію достроково — за вислугою років або за станом здоров’я. Водночас частина військових пенсіонерів, які не досягли похилого віку та є придатними до служби, може бути повторно мобілізована в період воєнного стану.

Ключовою умовою для призначення військової пенсії є звільнення з військової служби. Однак повторний призов не означає автоматичного припинення пенсійних виплат.

Виплата «військових» пенсій не припиняється, якщо повторне прийняття на службу відбувається:

за призовом під час мобілізації, на особливий період;

за призовом резервістів в особливий період;

за контрактом під час особливого періоду — до його завершення або звільнення.

Після звільнення зі служби пенсія перераховується з урахуванням:

додаткової вислуги років;

грошового забезпечення за останньою посадою.

Для перерахунку уповноважений орган надає:

грошовий атестат;

довідку про додаткові виплати;

розрахунок вислуги років.

Отже, після повторної служби розмір «військової» пенсії має зрости.

