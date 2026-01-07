Сохраняется ли пенсия, если военного пенсионера призвали снова — в ТЦК дали ответ
Военные пенсионеры, которых повторно призывают на службу в период военного положения, продолжают получать пенсионные выплаты. Законодательство не предусматривает их прекращение в случае мобилизации или заключения контракта в особый период. Об этом напоминает Волынский областной ТЦК и СП.
Закон позволяет отдельным категориям военнослужащих выходить на пенсию досрочно — по выслуге лет или по состоянию здоровья. В то же время часть военных пенсионеров, которые не достигли пожилого возраста и пригодны к службе, может быть повторно мобилизована в период военного положения.
Ключевым условием для назначения военной пенсии является увольнение с военной службы. Однако повторный призыв не означает автоматического прекращения пенсионных выплат.
Выплата «военных» пенсий не прекращается, если повторное принятие на службу происходит:
- по призыву во время мобилизации, в особый период;
- по призыву резервистов в особый период;
- по контракту в особый период — до его завершения или увольнения.
После увольнения со службы пенсия пересчитывается с учетом:
- дополнительной выслуги лет;
- денежного обеспечения по последней должности.
Для перерасчета уполномоченный орган предоставляет:
- денежный аттестат;
- справку о дополнительных выплатах;
- расчет выслуги лет.
Следовательно, после повторной службы размер «военной» пенсии должен увеличиться.
