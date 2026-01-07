Сохраняется ли пенсия, если военного пенсионера призвали снова — в ТЦК дали ответ

Во время мобилизации и службы по контракту выплата военной пенсии не прекращается.

Военные пенсионеры, которых повторно призывают на службу в период военного положения, продолжают получать пенсионные выплаты. Законодательство не предусматривает их прекращение в случае мобилизации или заключения контракта в особый период. Об этом напоминает Волынский областной ТЦК и СП.

Закон позволяет отдельным категориям военнослужащих выходить на пенсию досрочно — по выслуге лет или по состоянию здоровья. В то же время часть военных пенсионеров, которые не достигли пожилого возраста и пригодны к службе, может быть повторно мобилизована в период военного положения.

Ключевым условием для назначения военной пенсии является увольнение с военной службы. Однако повторный призыв не означает автоматического прекращения пенсионных выплат.

Выплата «военных» пенсий не прекращается, если повторное принятие на службу происходит:

по призыву во время мобилизации, в особый период;

по призыву резервистов в особый период;

по контракту в особый период — до его завершения или увольнения.

После увольнения со службы пенсия пересчитывается с учетом:

дополнительной выслуги лет;

денежного обеспечения по последней должности.

Для перерасчета уполномоченный орган предоставляет:

денежный аттестат;

справку о дополнительных выплатах;

расчет выслуги лет.

Следовательно, после повторной службы размер «военной» пенсии должен увеличиться.

