  1. В Украине

Сохраняется ли пенсия, если военного пенсионера призвали снова — в ТЦК дали ответ

16:39, 7 января 2026
Во время мобилизации и службы по контракту выплата военной пенсии не прекращается.
Военные пенсионеры, которых повторно призывают на службу в период военного положения, продолжают получать пенсионные выплаты. Законодательство не предусматривает их прекращение в случае мобилизации или заключения контракта в особый период. Об этом напоминает Волынский областной ТЦК и СП.

Закон позволяет отдельным категориям военнослужащих выходить на пенсию досрочно — по выслуге лет или по состоянию здоровья. В то же время часть военных пенсионеров, которые не достигли пожилого возраста и пригодны к службе, может быть повторно мобилизована в период военного положения.

Ключевым условием для назначения военной пенсии является увольнение с военной службы. Однако повторный призыв не означает автоматического прекращения пенсионных выплат.

Выплата «военных» пенсий не прекращается, если повторное принятие на службу происходит:

  • по призыву во время мобилизации, в особый период;
  • по призыву резервистов в особый период;
  • по контракту в особый период — до его завершения или увольнения.

После увольнения со службы пенсия пересчитывается с учетом:

  • дополнительной выслуги лет;
  • денежного обеспечения по последней должности.

Для перерасчета уполномоченный орган предоставляет:

  • денежный аттестат;
  • справку о дополнительных выплатах;
  • расчет выслуги лет.

Следовательно, после повторной службы размер «военной» пенсии должен увеличиться.

