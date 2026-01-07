Верховний суд Швеції поставив крапку у справі «Укрнафти» – Україна виграла арбітраж

Верховний суд Швеції остаточно підтвердив рішення Стокгольмського арбітражу на користь України у справі за позовом акціонерів Укрнафти до держави Україна.

Верховний суд Швеції відмовив у відкритті апеляційного провадження за скаргою кіпрських компаній Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited та Bridgemont Ventures Limited (LBB) щодо скасування рішення Апеляційного суду Свеа (Стокгольм), яким було відмовлено у скасуванні арбітражного рішення у справі «Укрнафти» від 4 лютого 2021 року. Таким чином, судові рішення у цій справі набрали остаточної сили. Про це повідомили в Мін'юсті.

Обставини справи

Компанії LBB, які станом на дату звернення володіли 40,1009% акцій ПАТ «Укрнафта», у 2015 році ініціювали арбітражне провадження проти держави Україна, вимагаючи компенсації у розмірі понад 6 мільярдів доларів США з відсотками.

За результатами розгляду справи арбітражний трибунал погодився з позицією держави Україна щодо відсутності у нього юрисдикції для розгляду цієї справи. Зокрема, арбітражний трибунал дійшов висновку, що компанії LBB не здійснили фактичного внеску до статутного капіталу ПАТ «Укрнафта», а відтак не здійснили інвестицію у розумінні Договору до Енергетичної хартії та не мали права на звернення до міжнародного арбітражу. Цей висновок було підтверджено Апеляційним судом Свеа (м. Стокгольм).

Не погоджуючись із таким рішенням, компанії LBB звернулися до Верховного суду Швеції з апеляційною скаргою. Однак Верховний суд Швеції не знайшов підстав для перегляду справи та відмовив у відкритті апеляційного провадження.

Відшкодування витрат

За результатами судових та арбітражних проваджень компанії LBB зобов’язані відшкодувати державі Україна витрати на арбітражні і судові провадження на загальну суму понад 22 мільйони доларів США, а також відсотки відповідно до статті 6 Закону Швеції про відсотки, зокрема:

витрати на арбітражне провадження – 18 927 177,62 доларів США включаючи нараховані відсотки відповідно до статті 6 Закону Швеції про відсотки з 4 лютого 2021 року до моменту сплати основної заборгованості;

судові витрати у справі щодо юрисдикційного провадження – 2 669 131,00 долар США включаючи нараховані відсотки відповідно до статті 6 Закону Швеції про відсотки з 31 січня 2025 року до моменту сплати основної заборгованості;

судові витрати у справі щодо провадження по судових витратах – 549 674,00 долари США та 2 800,00 шведських крон включаючи нараховані відсотки відповідно до статті 6 Закону Швеції про відсотки з 31 січня 2025 року до моменту сплати основної заборгованості.

Представництво України

Державу Україна у цій справі представляли Latham & Watkins (London) LLP (іноземний радник), Westerberg & Partners (шведський радник) та Адвокатське об’єднання «Саєнко Харенко» (український радник).

