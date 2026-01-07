Верховный суд Швеции поставил точку в деле «Укрнафты» – Украина выиграла арбитраж

Верховный суд Швеции окончательно подтвердил решение Стокгольмского арбитража в пользу Украины по делу по иску акционеров Укрнафты к государству Украина.

Верховный суд Швеции отказал в открытии апелляционного производства по жалобе кипрских компаний Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited и Bridgemont Ventures Limited (LBB) об отмене решения Апелляционного суда Свеа (Стокгольм), которым было отказано в отмене арбитражного решения по делу «Укрнафты» от 4 февраля 2021 года. Таким образом, судебные решения по этому делу вступили в окончательную силу. Об этом сообщили в Минюсте.

Обстоятельства дела

Компании LBB, которые по состоянию на дату обращения владели 40,1009% акций ПАО «Укрнафта», в 2015 году инициировали арбитражное производство против государства Украина, требуя компенсации в размере более 6 миллиардов долларов США с процентами.

По результатам рассмотрения дела арбитражный трибунал согласился с позицией государства Украина об отсутствии у него юрисдикции для рассмотрения этого дела. В частности, арбитражный трибунал пришел к выводу, что компании LBB не внесли фактический вклад в уставный капитал ПАО «Укрнафта», а следовательно, не осуществили инвестицию в понимании Договора к Энергетической хартии и не имели права на обращение в международный арбитраж. Этот вывод был подтвержден Апелляционным судом Свеа (г. Стокгольм).

Не соглашаясь с таким решением, компании LBB обратились в Верховный суд Швеции с апелляционной жалобой. Однако Верховный суд Швеции не нашел оснований для пересмотра дела и отказал в открытии апелляционного производства.

Возмещение расходов

По результатам судебных и арбитражных разбирательств компании LBB обязаны возместить государству Украина расходы на арбитражные и судебные разбирательства на общую сумму более 22 миллионов долларов США, а также проценты в соответствии со статьей 6 Закона Швеции о процентах, в частности:

расходы на арбитражное производство – 18 927 177,62 долларов США, включая начисленные проценты в соответствии со статьей 6 Закона Швеции о процентах с 4 февраля 2021 года до момента уплаты основной задолженности;

судебные расходы по делу о юрисдикционном производстве – 2 669 131,00 доллар США, включая начисленные проценты в соответствии со статьей 6 Закона Швеции о процентах с 31 января 2025 года до момента уплаты основной задолженности;

судебные расходы по делу о производстве по судебным расходам – 549 674,00 долларов США и 2 800,00 шведских крон, включая начисленные проценты в соответствии со статьей 6 Закона Швеции о процентах с 31 января 2025 года до момента уплаты основной задолженности.

Представительство Украины

Государство Украина в этом деле представляли Latham & Watkins (London) LLP (иностранный советник), Westerberg & Partners (шведский советник) и Адвокатское объединение «Саенко Харенко» (украинский советник).

