  1. В Україні

Бухгалтер військової частини незаконно перерахував собі 800 тисяч грн — справу скеровано до суду

16:21, 7 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Бухгалтер на Житомирщині незаконно перерахував собі 800 тисяч гривень бюджетних коштів.
Бухгалтер військової частини незаконно перерахував собі 800 тисяч грн — справу скеровано до суду
Фото: Радіо Свобода
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо бухгалтера однієї з військових частин на Житомирщині, який незаконно спрямовував бюджетні виплати на власний банківський рахунок. Обвинувальний акт уже скеровано до суду, повідомили в ДБР.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Слідство встановило, що протягом семи місяців посадовець оформлював додаткові виплати одному з військовослужбовців без законних підстав. Водночас кошти замість бійця отримував сам бухгалтер на свою картку. Таким чином він незаконно заволодів близько 800 тисячами гривень.

Злочин викрили у серпні 2025 року, після чого посадовцю повідомили про підозру. Наразі обвинувачений повністю визнав провину та частково відшкодував завдані державі збитки. За рішенням командування його перевели на службу до бойового підрозділу.

Бухгалтера обвинувачують у привласненні майна, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також у складанні підроблених документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 358 КК України). Санкція інкримінованих статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДБР Житомирська область військовослужбовці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
190 тисяч гривень на стоматологію: що пропонують змінити для ветеранів і звільнених з полону

У Верховній Раді пропонують розширити стоматологічну допомогу.

Верховний Суд визначив межі допустимої критики публічних осіб та назвав пресу «сторожовим псом суспільства»

Верховний Суд визнав, що критика публічних осіб є допустимою, і вони мають бути готовими до посиленого громадського контролю.

«Порушення кордону» виявилось видумкою: суд в Ізмаїлі закрив справу проти докера «Нібулону»

Суд наголосив, що сам по собі протокол про адміністративне правопорушення не може бути визнаний належним доказом.

ТЦК не можуть затримувати громадян: суд скасував мобілізацію чоловіка

Апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що мобілізація чоловіка відбулася з істотними порушеннями законодавства.

У Раді готують скасування спецпенсій прокурорів: законопроєкт виходить на друге читання

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів може бути розглянутий уже наступного пленарного тижня.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]