Бухгалтер військової частини незаконно перерахував собі 800 тисяч грн — справу скеровано до суду

Бухгалтер на Житомирщині незаконно перерахував собі 800 тисяч гривень бюджетних коштів.

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо бухгалтера однієї з військових частин на Житомирщині, який незаконно спрямовував бюджетні виплати на власний банківський рахунок. Обвинувальний акт уже скеровано до суду, повідомили в ДБР.

Слідство встановило, що протягом семи місяців посадовець оформлював додаткові виплати одному з військовослужбовців без законних підстав. Водночас кошти замість бійця отримував сам бухгалтер на свою картку. Таким чином він незаконно заволодів близько 800 тисячами гривень.

Злочин викрили у серпні 2025 року, після чого посадовцю повідомили про підозру. Наразі обвинувачений повністю визнав провину та частково відшкодував завдані державі збитки. За рішенням командування його перевели на службу до бойового підрозділу.

Бухгалтера обвинувачують у привласненні майна, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також у складанні підроблених документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 358 КК України). Санкція інкримінованих статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

