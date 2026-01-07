  1. В Украине

Бухгалтер воинской части незаконно перечислил себе 800 тысяч грн — дело направлено в суд

16:21, 7 января 2026
Бухгалтер в Житомирской области незаконно перечислил себе 800 тысяч гривен бюджетных средств.
Бухгалтер воинской части незаконно перечислил себе 800 тысяч грн — дело направлено в суд
Фото: Радио Свобода
Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении бухгалтера одной из воинских частей в Житомирской области, который незаконно направлял бюджетные выплаты на собственный банковский счет. Обвинительный акт уже направлен в суд, сообщили в ГБР.

Следствие установило, что на протяжении семи месяцев должностное лицо оформляло дополнительные выплаты одному из военнослужащих без законных оснований. При этом средства вместо бойца получал сам бухгалтер на свою банковскую карту. Таким образом он незаконно завладел около 800 тысячами гривен.

Преступление было выявлено в августе 2025 года, после чего должностному лицу сообщили о подозрении. В настоящее время обвиняемый полностью признал вину и частично возместил причиненный государству ущерб. По решению командования его перевели на службу в боевое подразделение.

Бухгалтера обвиняют в присвоении имущества, легализации доходов, полученных преступным путем, а также в составлении поддельных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 358 УК Украины). Санкция инкриминируемых статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

ГБР Житомирская область военнослужащие

