ІТ-сектор щомісяця приносить Україні в середньому $543 млн експортної виручки

17:15, 7 січня 2026
ІТ залишається ключовим експортером послуг України — 42% ринку.
Фото: Freepic
ІТ-сектор за 11 місяців 2025 року приніс Україні $5,97 млрд експортної виручки. Про це свідчать дані Національного банку України. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року показник зріс на 2,4%, однак залишається нижчим за довоєнні та пікові значення. Про це повідомляє Опендатабот.

За даними, у середньому щомісячний обсяг експорту ІТ-послуг у 2025 році становить $543 млн. Для порівняння, у 2022 році цей показник сягав $612 млн на місяць. Загальний обсяг експортних надходжень від ІТ за неповний 2025 рік є на 3% меншим, ніж у 2021 році, та майже на 10% меншим, ніж у 2022 році.

Зазначається, що наразі ІТ-послуги забезпечують 42% усього експорту послуг України. Якщо враховувати загальний експорт країни — як товарів, так і послуг, — частка ІТ становить 12%.

Водночас загальний експорт послуг за рік скоротився на 9% і склав $14,33 млрд. Сукупний експорт товарів і послуг зменшився на 5% — до $49,21 млрд.

