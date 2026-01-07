ИТ-сектор ежемесячно приносит Украине в среднем $543 млн экспортной выручки

ИТ остается ключевым экспортером услуг Украины — 42% рынка.

Фото: Freepic

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ИТ-сектор за 11 месяцев 2025 года принес Украине $5,97 млрд экспортной выручки. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель вырос на 2,4%, однако остается ниже довоенных и пиковых значений. Об этом сообщает Опендатабот.

По данным, в среднем ежемесячный объем экспорта ИТ-услуг в 2025 году составляет $543 млн. Для сравнения, в 2022 году этот показатель достигал $612 млн в месяц. Общий объем экспортных поступлений от ИТ за неполный 2025 год на 3% меньше, чем в 2021 году, и почти на 10% меньше, чем в 2022 году.

Отмечается, что в настоящее время ИТ-услуги обеспечивают 42% всего экспорта услуг Украины. Если учитывать общий экспорт страны — как товаров, так и услуг, — доля ИТ составляет 12%.

В то же время общий экспорт услуг за год сократился на 9% и составил $14,33 млрд. Совокупный экспорт товаров и услуг уменьшился на 5% — до $49,21 млрд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.