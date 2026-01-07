  1. В Украине

ИТ-сектор ежемесячно приносит Украине в среднем $543 млн экспортной выручки

17:15, 7 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ИТ остается ключевым экспортером услуг Украины — 42% рынка.
ИТ-сектор ежемесячно приносит Украине в среднем $543 млн экспортной выручки
Фото: Freepic
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ИТ-сектор за 11 месяцев 2025 года принес Украине $5,97 млрд экспортной выручки. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель вырос на 2,4%, однако остается ниже довоенных и пиковых значений. Об этом сообщает Опендатабот.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным, в среднем ежемесячный объем экспорта ИТ-услуг в 2025 году составляет $543 млн. Для сравнения, в 2022 году этот показатель достигал $612 млн в месяц. Общий объем экспортных поступлений от ИТ за неполный 2025 год на 3% меньше, чем в 2021 году, и почти на 10% меньше, чем в 2022 году.

Отмечается, что в настоящее время ИТ-услуги обеспечивают 42% всего экспорта услуг Украины. Если учитывать общий экспорт страны — как товаров, так и услуг, — доля ИТ составляет 12%.

В то же время общий экспорт услуг за год сократился на 9% и составил $14,33 млрд. Совокупный экспорт товаров и услуг уменьшился на 5% — до $49,21 млрд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина технологии

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
17 млн грн на реализацию и обязательный экзамен для госслужащих: что изменит законопроект об украинском языке

Проектом закона предлагается ввести экзамены по определению уровня владения украинским языком как иностранным.

190 тысяч гривен на стоматологию: что предлагают изменить для ветеранов и освобожденных из плена

В Верховной Раде предлагают расширить стоматологическую помощь.

Верховный Суд определил пределы допустимой критики публичных лиц и назвал прессу «сторожевым псом общества»

Верховный Суд признал, что критика публичных лиц является допустимой, и они должны быть готовы к усиленному общественному контролю.

«Нарушение границы» оказалось выдумкой: суд в Измаиле закрыл дело против докера «Нибулона»

Суд подчеркнул, что сам по себе протокол об административном правонарушении не может быть признан надлежащим доказательством.

ТЦК не вправе задерживать граждан: суд отменил мобилизацию мужчины

Апелляционный административный суд пришёл к выводу, что мобилизация мужчины была проведена с существенными нарушениями законодательства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]