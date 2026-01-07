  1. Суд інфо

Суддю Івана Сухорукова обрали головою Люботинського міського суду

17:33, 7 січня 2026
Рішення ухвалили на зборах суддів шляхом таємного голосування.
Суддю Івана Сухорукова обрали головою Люботинського міського суду
У Люботинському міському суді Харківської області обрали нового голову суду. Відповідне рішення ухвалили 1 січня 2026 року під час зборів суддів, проведених на виконання вимог статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», повідомили в суді.

За результатами таємного голосування головою Люботинського міського суду Харківської області обрали суддю Сухорукова Івана Миколайовича.

суд суддя Харків призначення

