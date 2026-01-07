Судья Иван Сухоруков избран председателем Люботинского городского суда

Решение было принято на собрании судей путем тайного голосования.

В Люботинском городском суде Харьковской области избрали нового председателя суда. Соответствующее решение было принято 1 января 2026 года во время собрания судей, проведенного во исполнение требований статьи 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», сообщили в суде.

По результатам тайного голосования председателем Люботинского городского суда Харьковской области избран судья Сухоруков Иван Николаевич.

