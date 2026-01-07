На Франківщині арештували військових ТЦК за побиття військовозобов’язаних — ДБР

Суд узяв під варту офіцера ТЦК та його підлеглого без права застави у справі про насильство над людьми.

У Державному бюро розслідувань повідомили про затримання військовослужбовця взводу охорони одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Івано-Франківській області, який разом з керівництвом ТЦК застосовував насильство до військовозобов’язаних.

У ДБР зазначили, що начальнику цього ж ТЦК про підозру було повідомлено ще у листопаді 2025 року.

Як пояснили у відомстві, після перевірки численних скарг громадян щодо побиття, катувань та вимагання грошей, а також після публікацій у ЗМІ, до правоохоронців почала звертатися значно більша кількість постраждалих.

Під час досудового розслідування були встановлені факти приниження гідності та неправомірного застосування фізичної сили до військовозобов’язаних з боку групи військовослужбовців РТЦК, яку очолював керівник установи.

"Через завдані тілесні ушкодження потерпілий отримав тяжкі травми і потребував хірургічного видалення одного з органів", - зазначається у повідомленні.

Суд обрав запобіжний захід для офіцера та його підлеглого у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

