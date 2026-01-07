  1. В Україні

На Франківщині арештували військових ТЦК за побиття військовозобов’язаних — ДБР

17:53, 7 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд узяв під варту офіцера ТЦК та його підлеглого без права застави у справі про насильство над людьми.
На Франківщині арештували військових ТЦК за побиття військовозобов’язаних — ДБР
Фото: ДБР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Державному бюро розслідувань повідомили про затримання військовослужбовця взводу охорони одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Івано-Франківській області, який разом з керівництвом ТЦК застосовував насильство до військовозобов’язаних.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У ДБР зазначили, що начальнику цього ж ТЦК про підозру було повідомлено ще у листопаді 2025 року.

Як пояснили у відомстві, після перевірки численних скарг громадян щодо побиття, катувань та вимагання грошей, а також після публікацій у ЗМІ, до правоохоронців почала звертатися значно більша кількість постраждалих.

Під час досудового розслідування були встановлені факти приниження гідності та неправомірного застосування фізичної сили до військовозобов’язаних з боку групи військовослужбовців РТЦК, яку очолював керівник установи.

"Через завдані тілесні ушкодження потерпілий отримав тяжкі травми і потребував хірургічного видалення одного з органів", - зазначається у повідомленні.

Суд обрав запобіжний захід для офіцера та його підлеглого у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Івано-Франківськ ДБР ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
17 млн грн на реалізацію і обов’язковий іспит для держслужбовців: що змінить законопроєкт про українську мову

Проєктом закону пропонується запровадити іспити щодо рівня володіння українською мовою як іноземною.

190 тисяч гривень на стоматологію: що пропонують змінити для ветеранів і звільнених з полону

У Верховній Раді пропонують розширити стоматологічну допомогу.

Верховний Суд визначив межі допустимої критики публічних осіб та назвав пресу «сторожовим псом суспільства»

Верховний Суд визнав, що критика публічних осіб є допустимою, і вони мають бути готовими до посиленого громадського контролю.

«Порушення кордону» виявилось видумкою: суд в Ізмаїлі закрив справу проти докера «Нібулону»

Суд наголосив, що сам по собі протокол про адміністративне правопорушення не може бути визнаний належним доказом.

ТЦК не можуть затримувати громадян: суд скасував мобілізацію чоловіка

Апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що мобілізація чоловіка відбулася з істотними порушеннями законодавства.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]