В Ивано-Франковской области арестовали военных ТЦК за избиение военнообязанных — ГБР

Суд взял под стражу офицера ТЦК и его подчиненного без права залога по делу о насилии над людьми.

Фото: ГБР

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Государственном бюро расследований сообщили о задержании военнослужащего взвода охраны одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Ивано-Франковской области, который вместе с руководством ТЦК применял насилие к военнообязанным.

В ГБР отметили, что начальнику этого же ТЦК о подозрении было сообщено еще в ноябре 2025 года.

Как пояснили в ведомстве, после проверки многочисленных жалоб граждан на избиения, пытки и вымогательство денег, а также после публикаций в СМИ, к правоохранителям стало обращаться значительно большее количество пострадавших.

В ходе досудебного расследования были установлены факты унижения достоинства и неправомерного применения физической силы к военнообязанным со стороны группы военнослужащих РТЦК, которую возглавлял руководитель учреждения.

«В результате нанесенных телесных повреждений потерпевший получил тяжелые травмы и нуждался в хирургическом удалении одного из органов», - отмечается в сообщении.

Суд избрал меру пресечения для офицера и его подчиненного в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.