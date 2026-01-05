Переплата льгот на коммунальные услуги: что это такое и как избежать возврата средств

В каких случаях возникает переплата льгот и когда средства придется возвращать

В Пенсионном фонде разъяснили, что такое переплата льгот на жилищно-коммунальные услуги и как предотвратить ее возникновение.

Переплата льготы на жилищно-коммунальные услуги — это излишне выплаченные бюджетные средства, полученные льготником без достаточного правового основания.

Чаще всего такие ситуации складываются вследствие подачи заявителем недостоверных, неточных сведений или же непредоставления органу ПФУ информации об изменении обстоятельств, которые влияют на исчисление размера льготы, ее перерасчет, определение права на указанный вид государственной помощи.

Основным документом, регулирующим механизм предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и взыскание излишне выплаченных средств, является «Порядок предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме», утвержденный постановлением Кабмина от 17.04.2019 № 373 «Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме».

Обстоятельствами, влияющими на предоставление льгот и их размер, являются:

изменение категории льготника;

изменение перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления;

изменение состава членов семьи, на которых распространяются льготы;

изменение управителя, исполнителя коммунальных услуг, создание объединения.

В случае возникновения таких обстоятельств льготник обязан подать в течение 30 календарных дней в органы ПФУ новое заявление.

Предоставление льготы прекращается:

по причинам, которые делают невозможным ее предоставление, в частности в случае смерти льготника, утраты права на льготу, назначения жилищной субсидии, — с месяца, следующего за месяцем наступления указанного события;

по заявлению льготника — с месяца, следующего за месяцем ее подачи, если иное не оговорено заявлением.

Суммы льгот, излишне выплаченные вследствие злоупотреблений со стороны льготника или непредоставления им информации об изменении обстоятельств, влияющих на предоставление льгот и их размер, по требованию органа Пенсионного фонда Украины возвращаются льготником.

В случае отказа льготника добровольно вернуть сумму излишне перечисленной (выплаченной) льготы вопрос о ее принудительном взыскании решается в судебном порядке.

На период военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены суммы льгот, излишне перечисленные (выплаченные) вследствие того, что факт смерти льготника установлен с опозданием, по требованию органа ПФУ возвращаются членами его семьи (при наличии) с месяца, следующего за месяцем, в котором была составлена актовая запись гражданского состояния органом государственной регистрации актов гражданского состояния.

