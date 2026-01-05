Переплата пільг на комунальні послуги: що це таке та як уникнути повернення коштів

У яких випадках виникає переплата пільг та коли кошти доведеться повертати.

У Пенсійному фонді роз’яснили, що таке переплата пільг на житлово-комунальні послуги та як запобігти її виникненню.

Переплата пільги на житлово-комунальні послуги — це надміру виплачені бюджетні кошти, отримані пільговиком без достатньої правової підстави.

Найчастіше такі ситуації складаються внаслідок подання заявником недостовірних, неточних відомостей або ж неповідомлення органу ПФУ про зміну обставин, які впливають на обчислення розміру пільги, її перерахунок, визначення права на зазначений вид державної допомоги.

Основним документом, що регулює механізм надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та стягнення надміру виплачених коштів, є «Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі», затверджений постановою Кабміну від 17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі».

Обставинами, що впливають на надання пільг та їх розмір є:

зміна категорії пільговика;

зміна переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;

зміна складу членів сім’ї, на яких поширюються пільги;

зміна управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання.

У разі виникнення таких обставин, пільговик зобов’язаний подати протягом 30 календарних днів до органів ПФУ нову заяву.

Надання пільги припиняється:

з причин, що унеможливлюють її надання, зокрема в разі смерті пільговика, втрати права на пільгу, призначення житлової субсидії, - з місяця, що настає за місяцем настання зазначеної події;

за заявою пільговика - з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

Суми пільг, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пільговика або неповідомлення ним про зміну обставин, що впливають на надання пільг та їх розмір, на вимогу органу Пенсійного фонду України повертаються пільговиком.

У разі відмови пільговика добровільно повернути суму надміру перерахованої (виплаченої) пільги питання про її примусове стягнення вирішується в судовому порядку.

На період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування суми пільг, надміру перераховані (виплачені) внаслідок того, що факт смерті пільговика установлено із запізненням, на вимогу органу ПФУ повертаються членами його сім’ї (за наявності) з місяця, що настає за місяцем, в якому було складено актовий запис цивільного стану органом державної реєстрації актів цивільного стану.

