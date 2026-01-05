Сырский заявил, что базовую подготовку в бригадах нужно усиливать

Качество базовой подготовки во многих бригадах ВСУ остается недостаточным, признал главнокомандующий, потенциал учебных центров ВСУ используется не полностью.

Потенциал учебных центров Вооруженных сил Украины используется не в полной мере, а качество базовой общевойсковой подготовки во многих бригадах требует существенного повышения. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«На 13% увеличена штатная численность инструкторского состава в учебных центрах. Базовая общевойсковая подготовка (БЗВП) развернута также на базе боевых бригад, а ее продолжительность и программа приведены в соответствие с требованиями современной войны», - сообщил он.

В то же время, подчеркнул Сырский, существующие проблемы нельзя игнорировать.

Главнокомандующий подчеркнул необходимость привлечения большего количества квалифицированных инструкторов с реальным боевым опытом и отметил, что ВСУ должны сосредотачиваться прежде всего на качестве подготовки, а не только на количественных показателях.

По итогам ежемесячного совещания по вопросам подготовки была поставлена задача проводить БЗВП в тыловых полосах бригад только в объемах, необходимых для качественного обучения, с безусловным соблюдением требований безопасности. Генштаб ВСУ проведет по этому вопросу дополнительную проверку.

Во время совещания также продемонстрировали эталонные примеры организации БЗВП. В частности, Сырский отметил 28-ю отдельную механизированную бригаду за высокие стандарты подготовки, современные методики обучения, многофункциональный полигон и развитую учебную базу.

Отдельно обсуждалось функционирование Школы инструкторов Сухопутных войск. По словам главнокомандующего, школа постепенно приобретает возможности, однако проблема перевода опытных специалистов на инструкторские должности остается актуальной. Соответствующие управленческие решения, заверил он, будут приняты.

Также прорабатывается вопрос дополнительного финансового стимулирования инструкторов в боевых бригадах.

