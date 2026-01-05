  1. В Україні

Сирський заявив, що базову підготовку в бригадах потрібно посилювати

22:09, 5 січня 2026
Якість базової підготовки в багатьох бригадах ЗСУ залишається недостатньою, визнав Головнокомандувач, потенціал навчальних центрів ЗСУ використовується не повністю.
Фото: Олександр Сирський / facebook.com
Потенціал навчальних центрів Збройних сил України використовується не повною мірою, а якість базової загальновійськової підготовки у багатьох бригадах потребує суттєвого підвищення. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«На 13% збільшено штатну чисельність інструкторського складу в навчальних центрах. Базову загальновійськову підготовку (БЗВП) розгорнуто також на фондах бойових бригад, а її тривалість і програма приведені у відповідність до вимог сучасної війни», - повідомив він.

Водночас, наголосив Сирський, існуючі проблеми не можна ігнорувати.

Головком підкреслив необхідність залучення більшої кількості кваліфікованих інструкторів з реальним бойовим досвідом та зазначив, що ЗСУ мають зосереджуватися передусім на якості підготовки, а не лише на кількісних показниках.

За підсумками щомісячної наради з питань підготовки було поставлено завдання проводити БЗВП у тилових смугах бригад лише в обсягах, необхідних для якісного навчання, з безумовним дотриманням вимог безпеки. Генштаб ЗСУ проведе з цього питання додаткову перевірку.

Під час наради також продемонстрували еталонні приклади організації БЗВП. Зокрема, Сирський відзначив 28-му окрему механізовану бригаду за високі стандарти підготовки, сучасні методики вишколу, багатофункціональний полігон та розвинену навчальну базу.

Окремо обговорювалося функціонування Школи інструкторів Сухопутних військ. За словами головнокомандувача, школа поступово набуває спроможностей, однак проблема переведення досвідчених фахівців на інструкторські посади залишається актуальною. Відповідні управлінські рішення, запевнив він, будуть ухвалені.

Також опрацьовується питання додаткового фінансового стимулювання інструкторів у бойових бригадах.

ЗСУ Олександр Сирський

