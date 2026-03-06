«Фурацилин» является общеупотребительным названием препарата и не может быть товарным знаком — Верховный Суд

КХС ВС подчеркнул: если обозначение стало общеупотребительным для определенного вида товаров, оно не может выполнять функцию товарного знака.

Обозначение, которое на момент подачи заявки уже стало общеупотребительным для обозначения товаров определенного вида и утратило способность индивидуализировать товар конкретного производителя, не соответствует условиям предоставления правовой охраны как знак для товаров и услуг. Если такое обозначение длительное время используется разными производителями для обозначения товаров с одинаковыми свойствами, оно фактически превращается в родовое понятие и не может выполнять функцию индивидуализации товара.

Такой вывод сделала коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Обстоятельства дела №910/16718/20

Верховный Суд указывает, что ООО «Леда» обратилось в суд с иском к АО «Галичфарм» и ДО «УКРНОИВИ» о признании недействительным свидетельства Украины на знак для товаров и услуг «Фурацилин». Истец отмечал, что на дату подачи заявки на регистрацию знака (17 декабря 1997 года) обозначение «Фурацилин» уже было общеупотребительным названием лекарственного препарата и использовалось разными производителями, а потому не имело различительной способности и не могло получить правовую охрану.

Хозяйственный суд решением, оставленным без изменений постановлением апелляционного хозяйственного суда, иск удовлетворил и признал спорное свидетельство недействительным. Суды установили, что обозначение «Фурацилин» длительное время использовалось в медицинской, фармацевтической и научной литературе, а также в хозяйственной деятельности разными производителями для обозначения антисептического препарата.

Рассматривая дело, суды учли результаты судебных экспертиз, согласно которым на дату подачи заявки обозначение «Фурацилин» уже использовалось многими производителями для обозначения товаров с одинаковыми характеристиками. В результате такого использования оно утратило различительную способность как индивидуальный знак и превратилось в общеупотребительное обозначение определенного вида товаров.

Что решил Верховный Суд

КХС ВС отметил, что обозначение признается общеупотребительным для товаров определенного вида, если оно длительное время используется разными производителями для обозначения товаров, имеющих общие свойства или назначение, в результате чего потребители перестают связывать его с конкретным производителем. В таком случае обозначение утрачивает различительную способность и не может выполнять функцию товарного знака.

Коллегия судей КХС ВС также отметила, что установление факта использования соответствующего обозначения разными производителями до даты подачи заявки является важным обстоятельством для определения его общеупотребительности. При этом обозначение «Фурацилин» использовалось в Украине еще с советского периода и применялось разными производителями как название антисептического препарата.

Кассационный суд пришел к выводу, что суды предыдущих инстанций правильно применили нормы законодательства в сфере охраны прав на знаки для товаров и услуг и обоснованно установили, что на дату подачи заявки обозначение «Фурацилин» было общеупотребительным и не имело различительной способности.

КХС ВС оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

