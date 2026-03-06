  1. Общество

Тренды весны-2026 – какие оттенки предпочесть

07:36, 6 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Цвет Cloud Dancer становится основой стильных весенних образов.
Тренды весны-2026 – какие оттенки предпочесть
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Весенняя мода 2026 года призывает оставить позади темные зимние палитры и впустить в гардероб свет и легкость, сообщает Avanti24. В тренде теплые кремовые и экрю оттенки, а особенно новый цвет Cloud Dancer, который считают современной версией белого.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Этот оттенок отличается от холодного белого своей универсальностью: он подходит к любому тону кожи и создает эффект «спокойной роскоши». Cloud Dancer хорошо смотрится как в монохромных тотальных образах, удлиняющих силуэт, так и в комбинациях с яркими аксессуарами.

Сетевые магазины уже предлагают весенние новинки в популярных оттенках грязно-белого. Так, в Reserved можно найти кружевные блузки для особых случаев и атласные рубашки для офиса. Один стильный предмет в этом цвете способен освежить любой гардероб.

Особое внимание в весенней моде 2026 года стоит уделить текстурам. Кремовые оттенки гармонично сочетаются с кружевом, атласом и романтическими рюшами. Популярные блузки с высоким воротником-стойкой, пышными рукавами или асимметричным подолом добавляют образу изящества. Атласные модели с оверсайз воротниками становятся самостоятельным украшением. Чтобы избежать чрезмерной сладости, такие вещи рекомендуют комбинировать с джинсами, кожаными брюками или элегантным костюмом.

Весенняя мода 2026 года делает ставку на светлые цвета и легкие ткани, создавая стильные и универсальные образы для любого случая.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Съезд судей 2026: возможность перезагрузки для судебной системы

ХХ очередной съезд судей должен завершить процедуру формирования состава Высшего совета правосудия по своей квоте.

Уволенным со срочной военной службы будут выплачивать материальную помощь: решение Правительства

Правительство определило механизм выплаты материальной помощи лицам, завершившим срочную военную службу.

Акции Укрнафты на 80 тысяч для судей Харьковского окружного админсуда: ВРП проверит обстоятельства возможной провокации

Судьи Харьковского админсуда сообщили о попытке дискредитации: получены письма о подкупе от имени полиции, в то время как полиция опровергает свою причастность.

ВСП объявил конкурс на должность Председателя Службы судебной охраны: порядок и условия

Служба судебной охраны получит нового руководителя: Высший совет правосудия объявил о начале конкурса

Безопасность судей во время войны: ВСП рассмотрел сообщение судьи о сборе личной информации

Судья заявила о прямой угрозе безопасности своей семьи из-за действий представителя истца, приобщившего к материалам дела конфиденциальные данные о ее местожительстве.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]