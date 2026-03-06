Тренды весны-2026 – какие оттенки предпочесть

Цвет Cloud Dancer становится основой стильных весенних образов.

Весенняя мода 2026 года призывает оставить позади темные зимние палитры и впустить в гардероб свет и легкость, сообщает Avanti24. В тренде теплые кремовые и экрю оттенки, а особенно новый цвет Cloud Dancer, который считают современной версией белого.

Этот оттенок отличается от холодного белого своей универсальностью: он подходит к любому тону кожи и создает эффект «спокойной роскоши». Cloud Dancer хорошо смотрится как в монохромных тотальных образах, удлиняющих силуэт, так и в комбинациях с яркими аксессуарами.

Сетевые магазины уже предлагают весенние новинки в популярных оттенках грязно-белого. Так, в Reserved можно найти кружевные блузки для особых случаев и атласные рубашки для офиса. Один стильный предмет в этом цвете способен освежить любой гардероб.

Особое внимание в весенней моде 2026 года стоит уделить текстурам. Кремовые оттенки гармонично сочетаются с кружевом, атласом и романтическими рюшами. Популярные блузки с высоким воротником-стойкой, пышными рукавами или асимметричным подолом добавляют образу изящества. Атласные модели с оверсайз воротниками становятся самостоятельным украшением. Чтобы избежать чрезмерной сладости, такие вещи рекомендуют комбинировать с джинсами, кожаными брюками или элегантным костюмом.

Весенняя мода 2026 года делает ставку на светлые цвета и легкие ткани, создавая стильные и универсальные образы для любого случая.

