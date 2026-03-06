В США все больше штатов рассматривают вопрос лицензирования юристов без сдачи экзамена

Инициатива связана с нехваткой юристов в сфере публичной службы и в сельских районах.

Штаты Коннектикут и Нью-Мексико присоединились к растущему числу штатов США, которые предлагают или рассматривают возможность получения адвокатской лицензии без сдачи традиционного бар-экзамена. Это происходит на фоне обеспокоенности дефицитом юристов, работающих в сфере публичной службы и в сельских общинах, пишет Reuters.

Фонд адвокатуры Коннектикута в этом месяце создал рабочую группу по альтернативному лицензированию, чтобы сформировать систему подготовки юристов, которые стремятся работать в сфере публичной службы. Группа будет изучать программы других штатов, позволяющие выпускникам юридических факультетов получать лицензию после работы под наблюдением опытного юриста или после оценки их практической юридической работы.

Верховный суд штата Нью-Мексико также сформировал комитет для разработки пути лицензирования через практику под наблюдением. Ожидается, что окончательный отчет будет подготовлен позже этой весной. По этой модели выпускники юридических факультетов будут получать условную лицензию на практику под наблюдением, после чего подавать свои работы в Совет экзаменаторов адвокатуры Нью-Мексико для полного допуска к профессии.

Такие инициативы отражают растущий скептицизм относительно того, что традиционный бар-экзамен является лучшим или единственным способом оценить готовность выпускников к юридической практике. Значительная часть критики исходит от сторонников расширения доступа к правовой помощи для бедных и малообеспеченных общин.

Согласно отчету Legal Services Corporation за 2025 год, 41% округов США являются так называемыми «юридическими пустынями», где жители имеют очень ограниченный доступ к адвокатам или вообще не имеют возможности получить юридическую помощь.

«Это возможность согласовать процедуру лицензирования с реалиями юридической практики и одновременно непосредственно реагировать на хорошо задокументированные проблемы доступа к правосудию», — заявил декан Школы права Университета Коннектикута и сопредседатель рабочей группы Брайан Галлини.

Движение за реформу лицензирования фактически началось в 2023 году, когда штат Орегон внедрил альтернативный путь получения лицензии через юридическую стажировку для выпускников юридических факультетов без сдачи бар-экзамена.

В 2024 году штат Вашингтон внедрил подобную модель. В том же году Аризона запустила программу, которая позволяет выпускникам юридических факультетов, не сдавшим бар-экзамен, получить лицензию через программу развития практических навыков.

В 2025 году Южная Дакота внедрила пилотную программу, позволяющую ограниченному количеству местных выпускников юридических факультетов получать лицензию без бар-экзамена после работы под наблюдением при условии, что они обязуются работать в сфере публичной службы. В прошлом году Юта также запустила альтернативный путь лицензирования через практику под наблюдением.

В то же время штаты Делавэр и Миннесота сейчас изучают возможность введения альтернатив бар-экзамену.

Однако такие программы пока не получили широкого распространения в крупных штатах, где организация надзора за большим количеством выпускников юридических факультетов может стать сложной задачей. Некоторые сторонники традиционного бар-экзамена подчеркивают, что этот тест десятилетиями успешно проверяет профессиональную компетентность новых юристов.

В 2024 году Верховный суд Калифорнии отклонил предложение об альтернативном пути лицензирования, который позволил бы выпускникам юридических факультетов получать адвокатский статус после четырех–шести месяцев работы под наблюдением опытного юриста и подачи портфолио юридических работ.

Суд отметил, что такая модель могла бы вызвать «целый ряд этических и практических проблем».

