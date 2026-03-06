Съезд судей 2026: возможность перезагрузки для судебной системы

ХХ очередной съезд судей должен завершить процедуру формирования состава Высшего совета правосудия по своей квоте.

Сегодня судебная власть Украины находится на пределе: суды перегружены делами, ощущается острый кадровый дефицит и работа в условиях недофинансирования, что подтверждается официальной статистикой Высшего совета правосудия и Государственной судебной администрации. Именно сейчас судебная система нуждается в обновлении и принятии решений, которые крайне важны для дальнейшего функционирования системы правосудия.

После 19-месячной паузы украинская Фемида продолжит ХХ очередной съезд судей, первый этап которого был начат еще 18 сентября 2024 года. С 10 по 12 марта делегаты съезда будут решать судьбу ключевых органов судейского управления.

Съезд обещает стать одним из самых сложных за последние годы из-за масштаба накопившихся профессиональных, политических и эмоциональных проблем. Согласно официальному сообщению Совета судей Украины, на обсуждение вынесено шесть ключевых вопросов:

Назначение судей Конституционного Суда Украины.

Избрание двух членов Высшего совета правосудия (ВРП).

Избрание нового состава Совета судей Украины (ССУ).

Отчеты ССУ относительно независимости судов и состояния финансового обеспечения.

Информация от ВККСУ о ее деятельности.

Доклад Председателя Государственной судебной администрации (ГСА) относительно материально-технического обеспечения.

Почему это важно?

Избрание двух членов Высшего совета правосудия по квоте съезда необходимо для обеспечения полномочности дисциплинарных палат ВРП и реализации ее функций. Заполнение вакантных должностей обеспечит ВРП ресурсом для быстрого обновления судейского корпуса и оперативного реагирования на дисциплинарные нарушения. Именно поэтому данный вопрос является одним из ключевых в повестке дня съезда.

Формирование нового состава Совета судей Украины преследует цель обеспечения представительства интересов судейского корпуса. Как орган судейского самоуправления, Совет должен обеспечивать представительство интересов судей, способствовать укреплению независимости судебной власти, стоять на защите от вмешательства в деятельность судей, а также реагировать на вызовы, влияющие на функционирование судебной системы.

Не менее важным остается вопрос формирования состава Конституционного Суда. Назначение судей КСУ имеет общегосударственное значение, ведь именно конституционная юрисдикция определяет границы полномочий органов власти. Вопрос назначения судей Конституционного Суда Украины рассматривается с учетом выводов Совещательной группы экспертов, что является обязательным условием для заполнения вакантных должностей.

Предстоящий съезд судей продемонстрирует новые обновления, так как должны быть приняты решения, которые могут повлиять на дальнейшее функционирование органов судейского управления и в целом на состояние судебной системы. «Судебно-юридическая газета» будет следить за ходом съезда, ключевыми дискуссиями и результатами голосований и оперативно информировать читателей обо всех важных решениях и событиях.

