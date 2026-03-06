Чому на станціях київської підземки може з’являтися вода — у метрополітені назвали причини

Мокрі плями або локальні протікання можуть з’являтися під час танення снігу, сильних дощів або різких змін температури.

Киян попередили, що на станціях метрополітену можуть інколи з’являтися мокрі плями або локальні протікання. У КМДА розповіли, з чим це пов’язано.

Зокрема, у метрополітені пояснюють: таке явище може виникати під час танення снігу, сильних дощів або різких змін температури.

Чому у метро з’являється волога

Більшість станцій метро є підземними, тому їхня інфраструктура постійно взаємодіє з навколишнім середовищем, зокрема з ґрунтовими водами.

Основні причини появи вологи:

танення снігу та сильні опади, які підвищують рівень ґрунтових вод;

різкі зміни температури, що спричиняють утворення конденсату на підземних конструкціях;

особливості експлуатації підземних споруд — вібрації від руху поїздів, температурні коливання та поступове зношування гідроізоляції.

Через це в окремих місцях можливе локальне проникнення талої, дощової або ґрунтової води.

У підприємстві наголошують, що всі станції метро перебувають у належному технічному стані, а безпека руху поїздів і перевезення пасажирів забезпечена. Мокрі плями або локальні протікання є поширеним явищем для підземних споруд у різних містах світу.

Як у метро усувають протікання

У Київському метрополітені повідомляють, що роботи з ліквідації теч і мокрих плям проводять постійно. Фахівці регулярно контролюють місця можливих протікань і усувають їх у межах планового обслуговування.

Ремонт виконують із середини споруди, без доступу до зовнішніх конструкцій. Це ускладнює роботи, але не впливає на безпеку експлуатації метро.

Залежно від ситуації застосовують різні методи:

сучасні гелеві розчини;

полімерні композитні матеріали;

металеві лотки для контрольованого відведення води.

Крім того, метро обладнане системами відкачування ґрунтових та дощових вод. Вода, яка потрапляє до підземних споруд, відводиться спеціальними каналами та відкачується насосами у міську дренажну мережу.

Фахівці регулярно перевіряють стан інженерних систем і насосного обладнання, щоб забезпечити їхню безперебійну роботу.

Що відбувається на станції «Іподром»

На станції Іподром фахівці проводять технічні обстеження підвісної стелі, особливо у періоди сезонних змін температури.

У разі появи конденсату виконують провітрювання простору за стелею. Для цього тимчасово демонтують окремі елементи підвісної конструкції.

Саме тому пасажири можуть бачити відкриті технічні отвори — через них спеціалісти отримують доступ до простору за стелею для перевірок.

Після завершення робіт частину отворів закриють, а частину обладнають вентиляційними решітками, які забезпечуватимуть постійну вентиляцію підстельового простору.

