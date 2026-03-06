Чому на станціях київської підземки може з’являтися вода — у метрополітені назвали причини
Киян попередили, що на станціях метрополітену можуть інколи з’являтися мокрі плями або локальні протікання. У КМДА розповіли, з чим це пов’язано.
Зокрема, у метрополітені пояснюють: таке явище може виникати під час танення снігу, сильних дощів або різких змін температури.
Чому у метро з’являється волога
Більшість станцій метро є підземними, тому їхня інфраструктура постійно взаємодіє з навколишнім середовищем, зокрема з ґрунтовими водами.
Основні причини появи вологи:
- танення снігу та сильні опади, які підвищують рівень ґрунтових вод;
- різкі зміни температури, що спричиняють утворення конденсату на підземних конструкціях;
- особливості експлуатації підземних споруд — вібрації від руху поїздів, температурні коливання та поступове зношування гідроізоляції.
Через це в окремих місцях можливе локальне проникнення талої, дощової або ґрунтової води.
У підприємстві наголошують, що всі станції метро перебувають у належному технічному стані, а безпека руху поїздів і перевезення пасажирів забезпечена. Мокрі плями або локальні протікання є поширеним явищем для підземних споруд у різних містах світу.
Як у метро усувають протікання
У Київському метрополітені повідомляють, що роботи з ліквідації теч і мокрих плям проводять постійно. Фахівці регулярно контролюють місця можливих протікань і усувають їх у межах планового обслуговування.
Ремонт виконують із середини споруди, без доступу до зовнішніх конструкцій. Це ускладнює роботи, але не впливає на безпеку експлуатації метро.
Залежно від ситуації застосовують різні методи:
- сучасні гелеві розчини;
- полімерні композитні матеріали;
- металеві лотки для контрольованого відведення води.
Крім того, метро обладнане системами відкачування ґрунтових та дощових вод. Вода, яка потрапляє до підземних споруд, відводиться спеціальними каналами та відкачується насосами у міську дренажну мережу.
Фахівці регулярно перевіряють стан інженерних систем і насосного обладнання, щоб забезпечити їхню безперебійну роботу.
Що відбувається на станції «Іподром»
На станції Іподром фахівці проводять технічні обстеження підвісної стелі, особливо у періоди сезонних змін температури.
У разі появи конденсату виконують провітрювання простору за стелею. Для цього тимчасово демонтують окремі елементи підвісної конструкції.
Саме тому пасажири можуть бачити відкриті технічні отвори — через них спеціалісти отримують доступ до простору за стелею для перевірок.
Після завершення робіт частину отворів закриють, а частину обладнають вентиляційними решітками, які забезпечуватимуть постійну вентиляцію підстельового простору.
