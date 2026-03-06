  1. В Україні

Володимир Зеленський створив делегацію для переговорів зі Світовим банком щодо нового гранту для України

10:16, 6 березня 2026
Утворено делегацію для участі у переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку щодо укладення Угоди про грант.
Володимир Зеленський створив делегацію для переговорів зі Світовим банком щодо нового гранту для України
Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження №16/2026-рп про створення делегації для участі у переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Міжнародною асоціацією розвитку щодо укладення угоди.

Йдеться про угоду щодо гранту Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України, яка передбачає восьме додаткове фінансування для проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

«Утворити делегацію України для участі у переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку щодо укладення Угоди про грант Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (Восьме Додаткове фінансування для Проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку (що діють як адміністратор Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України)», - йдеться у документі.

Главою делегації призначено заступницю міністра фінансів України Ольгу Зикову.

До складу делегації також увійшли:

Олександр Індило – заступник директора Департаменту – начальник відділу з питань систем пенсійного забезпечення Департаменту політики розвитку соціального страхування, пенсійного забезпечення та захисту осіб похилого віку Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України

Тамара Корніяка – головний спеціаліст відділу правової експертизи міжнародних фінансово-економічних договорів Управління правової експертизи міжнародних договорів України Міністерства юстиції України

Тетяна Король – заступник Голови правління Пенсійного фонду України

Максим Кравчук – начальник відділу міжнародних міжурядових економічних та фінансових організацій Департаменту економічної дипломатії та відновлення Міністерства закордонних справ України

Олена Михайлова – директор Департаменту міжнародних фінансових проектів Міністерства фінансів України.

Главі делегації дозволено за погодженням із Міністерством закордонних справ змінювати її склад, а також залучати до роботи радників, експертів і технічних фахівців.

Крім того, Президент уповноважив міністра фінансів Сергія Марченка підписати відповідну грантову угоду.

гроші Україна Володимир Зеленський розпорядження

