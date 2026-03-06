  1. В Украине

Владимир Зеленский создал делегацию для переговоров со Всемирным банком о новом гранте для Украины

10:16, 6 марта 2026
Создана делегация для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития по заключению Соглашения о гранте.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение №16/2026-рп о создании делегации для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития по заключению соглашения.

Речь идет о соглашении о гранте Целевого фонда многих доноров по поддержке, восстановлению, восстановлению и реформированию Украины, которое предусматривает восьмое дополнительное финансирование для проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».

«Образовать делегацию Украины для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития по заключению Соглашения о гранте Целевого фонда многих доноров по поддержке, восстановлению, реконструкции и реформированию Украины (Восьмое дополнительное финансирование для Проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития (которые действуют как администратор Целевого фонда многих доноров по поддержке, восстановлению, реконструкции и реформированию Украины)», — говорится в документе.

Главой делегации назначена заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова.

В состав делегации также вошли:

Александр Индило – заместитель директора Департамента – начальник отдела по вопросам систем пенсионного обеспечения Департамента политики развития социального страхования, пенсионного обеспечения и защиты лиц пожилого возраста Министерства социальной политики, семьи и единства Украины

Тамара Корнияка – главный специалист отдела правовой экспертизы международных финансово-экономических договоров Управления правовой экспертизы международных договоров Украины Министерства юстиции Украины

Татьяна Король – заместитель Председателя правления Пенсионного фонда Украины

Максим Кравчук – начальник отдела международных межправительственных экономических и финансовых организаций Департамента экономической дипломатии и восстановления Министерства иностранных дел Украины

Елена Михайлова – директор Департамента международных финансовых проектов Министерства финансов Украины.

Главе делегации разрешено по согласованию с Министерством иностранных дел изменять ее состав, а также привлекать к работе советников, экспертов и технических специалистов.

Кроме того, Президент уполномочил министра финансов Сергея Марченко подписать соответствующее грантовое соглашение.

