Як відкрити ФОП у 2026 році: які документи потрібні та чи можна зробити це онлайн

Які документи необхідні для реєстрації підприємця та в яких випадках можуть відмовити.

В Україні зареєструватися фізичною особою-підприємцем можна як особисто через державного реєстратора або нотаріуса, так і онлайн через портал Дія. Для цього потрібно подати лише кілька документів, передбачених законом. Вимагати додаткові довідки чиновники не мають права.

Які документи потрібні для реєстрації ФОП

У Мін’юсті нагадують, що відповідно до ст.18 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», для відкриття ФОП подається насамперед заява про державну реєстрацію.

У ній заявник може одночасно:

подати прохання про реєстрацію платником ПДВ;

обрати спрощену систему оподаткування;

зазначити інформацію про статус електронного резидента.

Форма заяви затверджена наказом Міністерства юстиції №3268/5 від 18 листопада 2016 року.

У деяких випадках можуть знадобитися й додаткові документи. Зокрема, якщо підприємцем хоче стати особа віком від 16 до 18 років, необхідна нотаріально засвідчена згода батьків або піклувальника.

Втім, така згода не потрібна, якщо неповнолітній уже має повну цивільну дієздатність.

Коли неповнолітній може відкрити ФОП

Згідно зі статтями 34–35 Цивільного кодексу України, особа до 18 років може отримати повну цивільну дієздатність у кількох випадках:

після реєстрації шлюбу;

якщо працює за трудовим договором з 16 років;

якщо неповнолітній є матір’ю або батьком дитини.

Надання повної цивільної дієздатності здійснюється рішенням органу опіки та піклування за згодою батьків або, за її відсутності, — за рішенням суду.

Коли потрібен договір про фермерське господарство

Якщо ФОП реєструється для створення сімейного фермерського господарства, додатково подається договір або декларація про його створення. Типову форму документа затвердило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Які документи не мають права вимагати

Закон прямо забороняє вимагати документи, які не передбачені статтею 18.

Наприклад, реєстратори не можуть просити довідку про місце проживання. Адже адреса підприємця вноситься до Єдиного державного реєстру на підставі даних, зазначених у заяві.

Хто може подати документи

Заявником може бути:

сама людина, яка планує стати підприємцем;

уповноважена особа за нотаріально посвідченою довіреністю.

Подати документи можна:

у паперовій формі — особисто або поштою;

в електронній формі.

Паперові документи приймають державні реєстратори органів місцевого самоврядування, районні державні адміністрації або нотаріуси.

Чи можна відкрити ФОП онлайн

Зареєструватися підприємцем можна і без участі державного реєстратора — через портал Дія. У цьому випадку процедура відбувається автоматично.

Онлайн-реєстрація доступна для осіб, які:

досягли 18 років;

не потребують подання додаткових документів.

Під час подання заяви система перевіряє, чи не зареєстрована людина вже підприємцем. Якщо запису в реєстрі немає, державна реєстрація проводиться автоматично.

Коли можуть відмовити у реєстрації ФОП

Відмову в реєстрації можуть надати у випадках, визначених законом. Серед основних причин:

подання неповного пакета документів;

невідповідність документів вимогам законодавства.

Як отримати виписку про реєстрацію

Після успішної реєстрації заявник отримує виписку з Єдиного державного реєстру.

Якщо документи подавалися офлайн, її видає державний реєстратор або нотаріус. При онлайн-реєстрації документ можна самостійно завантажити в особистому кабінеті на порталі Дія.

