США тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту – чим зумовлена зміна позиції, розповів Скотт Бессент

Спеціальна ліцензія має допомогти уникнути перебоїв у роботі індійських нафтопереробних заводів.

США відкрили можливість для Індії тимчасово збільшити закупівлі російської нафти. Це рішення може послабити багатомісячний тиск на третю за величиною країну-імпортера сирої нафти у світі на тлі ескалації конфлікту в Перській затоці, яка змінює глобальні потоки енергоносіїв. Про це повідомляє Bloomberg.

Йдеться про спеціальну ліцензію, видану пізно ввечері у четвер. Вона дозволяє операції з російською сирою нафтою та нафтопродуктами, які були завантажені на судна до 5 березня, за умови їхньої доставки до Індії та придбання індійською компанією. Дія цього дозволу триватиме до 4 квітня 00:01 за вашингтонським часом.

Тимчасове звільнення від обмежень

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон надав короткострокове звільнення від обмежень, щоб забезпечити стабільність світових поставок нафти.

«Щоб забезпечити продовження надходження нафти на світовий ринок, Міністерство фінансів США видає тимчасове 30-денне звільнення, яке дозволить індійським нафтопереробним заводам купувати російську нафту», — написав він у соцмережі X.

За його словами, «цей навмисно короткостроковий захід не принесе значної фінансової вигоди російському уряду, оскільки він дозволяє лише операції з нафтою, що застрягла в морі».

Полегшення для індійського ринку

Bloomberg зазначає, що рішення спрямоване на пом’якшення проблем із постачанням нафти і може забезпечити швидке полегшення для економік, які найбільше постраждали від перебоїв на Близькому Сході.

З огляду на значні обсяги російської нафти — як під санкціями, так і поза ними — індійські нафтопереробні заводи можуть оперативно наростити закупівлі та стабілізувати роботу.

Зміна політики адміністрації Трампа

За даними Bloomberg, це рішення також свідчить про зміну підходу адміністрації президента США Дональда Трампа, яка раніше чинила сильний тиск на Нью-Делі через закупівлі російської нафти.

Індія традиційно не була одним із головних покупців російської сирої нафти, однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році збільшила закупівлі, користуючись знижками на російські вантажі.

Трамп намагався припинити цю торгівлю, щоб змусити Кремль укласти мирну угоду. Для цього Вашингтон запровадив 50-відсоткові штрафні тарифи на індійські товари та санкції проти двох найбільших російських виробників.

Водночас минулого місяця США та Індія уклали торговельну угоду, після чого мита були пом’якшені, а Індія скоротила закупівлі російської нафти до мінімуму.

Можливий вплив на ціни

Як пише Bloomberg, провідний аналітик з питань переробки та моделювання аналітичної компанії Kpler Ltd Суміт Рітолія зазначив, що звільнення від обмежень має короткостроковий характер, але може суттєво вплинути на ринок.

За його словами, цей крок допоможе індійському нафтопереробному сектору подолати короткострокові труднощі та може змінити динаміку цін на російську нафту і торговельні потоки протягом найближчих тижнів.

Водночас, як зазначає Bloomberg, знижки на російську нафту можуть зменшитися або навіть змінитися на премії через зростання конкуренції за постачання.

