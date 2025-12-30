Розлучитися через Дію можна буде вже в першому кварталі 2026 року — Федоров

Необхідну нормативну базу вже ухвалили, нині триває фінальний етап підготовки сервісу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Онлайн-послугу розірвання шлюбу в застосунку «Дія» планують запустити у першому кварталі 2026 року. Такий прогноз озвучив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, необхідну нормативну базу вже ухвалено, а нині триває фінальний етап підготовки сервісу до запуску.

«Ми вже прийняли все необхідне нормативно. Закінчимо процес запуску цієї послуги, думаю, в першому кварталі наступного року», — зазначив він в ефірі національного телемарафону.

Як писала «Судово-юридична газета», у застосунку «Дія» з 2026 року буде доступна послуга розлучення онлайн. Відповідні зміни ухвалив Кабмін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.