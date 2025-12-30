В Черниговской области объявили обязательную эвакуацию жителей 14 населенных пунктов

На приграничье до сих пор остаются около 300 человек под постоянными обстрелами.

На Совете обороны Черниговской области приняли решение об обязательной эвакуации жителей 14 населенных пунктов в приграничье. Об этом сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.

Речь идет о селах в Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской громадах.

Приграничные территории находятся под ежедневными обстрелами, несмотря на постоянную опасность там до сих пор остаются около 300 человек.

По словам руководителя области, с начала года из приграничья уже выехали более 1400 жителей. Над эвакуацией системно работают областная и районные военные администрации совместно с громадами. Основная задача — вывезти людей из опасных территорий.

Решение об обязательной эвакуации приняли с учетом позиции военных, которые подчеркивают реальную угрозу для гражданского населения.

В ближайшее время жителей 14 населенных пунктов проинформируют о местах сбора. К процессу привлечены все необходимые службы, определены специальные эвакуационные маршруты и обеспечен транспорт. Расселение эвакуированных является обязательным условием — людям гарантируют места для временного проживания.

Завершить эвакуацию планируют в течение 30 дней.

