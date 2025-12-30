  1. В Украине

В Черниговской области объявили обязательную эвакуацию жителей 14 населенных пунктов

14:28, 30 декабря 2025
На приграничье до сих пор остаются около 300 человек под постоянными обстрелами.
На Совете обороны Черниговской области приняли решение об обязательной эвакуации жителей 14 населенных пунктов в приграничье. Об этом сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.

Речь идет о селах в Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской громадах.

Приграничные территории находятся под ежедневными обстрелами, несмотря на постоянную опасность там до сих пор остаются около 300 человек.

По словам руководителя области, с начала года из приграничья уже выехали более 1400 жителей. Над эвакуацией системно работают областная и районные военные администрации совместно с громадами. Основная задача — вывезти людей из опасных территорий.

Решение об обязательной эвакуации приняли с учетом позиции военных, которые подчеркивают реальную угрозу для гражданского населения.

В ближайшее время жителей 14 населенных пунктов проинформируют о местах сбора. К процессу привлечены все необходимые службы, определены специальные эвакуационные маршруты и обеспечен транспорт. Расселение эвакуированных является обязательным условием — людям гарантируют места для временного проживания.

Завершить эвакуацию планируют в течение 30 дней.

Чернигов эвакуация

Лента новостей

