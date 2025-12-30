Идентификация пенсионеров: что будет с выплатами, если не успеть до 31 декабря

Непрохождение процедуры не отменяет пенсию, но может привести к временной паузе в выплатах.

В 2025 году для тысяч украинских пенсионеров, которые находятся за границей или проживают на временно оккупированных территориях, остается актуальным вопрос физической идентификации. Именно от этой процедуры зависит продолжение пенсионных и страховых выплат в 2026 году.

В Пенсионном фонде объяснили, что делать, если пройти физическую идентификацию не удалось.

Кто обязан пройти идентификацию

Физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года должны пройти:

пенсионеры, которые временно находятся за пределами Украины;

граждане, проживающие на временно оккупированных территориях;

получатели страховых выплат по соответствующим видам социального страхования.

Прохождение этой процедуры является условием для непрерывной выплаты средств в следующем году.

Если идентификация не пройдена: что важно знать

В ПФУ подчеркивают: непрохождение физической идентификации в течение календарного года не означает отмену пенсии или страховой выплаты.

В то же время возможен другой сценарий:

если до 31 декабря 2025 года идентификация не состоялась, выплату могут временно приостановить;

после прохождения физической идентификации выплату возобновят автоматически, без подачи дополнительных заявлений.

Таким образом, речь идет не о потере права на пенсию, а о технической паузе в начислении средств.

Как проверить, засчитана ли идентификация

Убедиться, что физическая идентификация пройдена, можно дистанционно:

на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда;

в мобильном приложении Пенсионного фонда Украины.

Для этого доступен сервис «Моя идентификация», где отображается факт и дата последней процедуры.

