Идентификация пенсионеров: что будет с выплатами, если не успеть до 31 декабря
В 2025 году для тысяч украинских пенсионеров, которые находятся за границей или проживают на временно оккупированных территориях, остается актуальным вопрос физической идентификации. Именно от этой процедуры зависит продолжение пенсионных и страховых выплат в 2026 году.
В Пенсионном фонде объяснили, что делать, если пройти физическую идентификацию не удалось.
Кто обязан пройти идентификацию
Физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года должны пройти:
- пенсионеры, которые временно находятся за пределами Украины;
- граждане, проживающие на временно оккупированных территориях;
- получатели страховых выплат по соответствующим видам социального страхования.
Прохождение этой процедуры является условием для непрерывной выплаты средств в следующем году.
Если идентификация не пройдена: что важно знать
В ПФУ подчеркивают: непрохождение физической идентификации в течение календарного года не означает отмену пенсии или страховой выплаты.
В то же время возможен другой сценарий:
- если до 31 декабря 2025 года идентификация не состоялась, выплату могут временно приостановить;
- после прохождения физической идентификации выплату возобновят автоматически, без подачи дополнительных заявлений.
Таким образом, речь идет не о потере права на пенсию, а о технической паузе в начислении средств.
Как проверить, засчитана ли идентификация
Убедиться, что физическая идентификация пройдена, можно дистанционно:
- на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда;
- в мобильном приложении Пенсионного фонда Украины.
Для этого доступен сервис «Моя идентификация», где отображается факт и дата последней процедуры.
