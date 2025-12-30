  1. В Україні
Ідентифікація пенсіонерів: що буде з виплатами, якщо не встигнути до 31 грудня

15:40, 30 грудня 2025
Непроходження процедури не скасовує пенсію, але може призвести до тимчасової паузи у виплатах.
Ідентифікація пенсіонерів: що буде з виплатами, якщо не встигнути до 31 грудня
У 2025 році для тисяч українських пенсіонерів, які перебувають за кордоном або живуть на тимчасово окупованих територіях, залишається актуальним питання фізичної ідентифікації. Саме від цієї процедури залежить продовження пенсійних та страхових виплат у 2026 році.

У Пенсійному фонді пояснили, що робити, якщо пройти фізичну ідентифікацію не вдалось.

Хто зобов’язаний пройти ідентифікацію

Фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року мають пройти:

  • пенсіонери, які тимчасово перебувають за межами України;
  • громадяни, що проживають на тимчасово окупованих територіях;
  • отримувачі страхових виплат за відповідними видами соціального страхування.

Проходження цієї процедури є умовою для безперервної виплати коштів у наступному році.

Якщо ідентифікацію не пройдено: що важливо знати

У ПФУ наголошують: непроходження фізичної ідентифікації протягом календарного року не означає скасування пенсії або страхової виплати.

Водночас можливий інший сценарій:

  • якщо до 31 грудня 2025 року ідентифікація не відбулася, виплату можуть тимчасово припинити;
  • після проходження фізичної ідентифікації виплату поновлять автоматично, без подання додаткових заяв.

Таким чином, мова йде не про втрату права на пенсію, а про технічну паузу у нарахуванні коштів.

Як перевірити, чи зарахована ідентифікація

Переконатися, що фізична ідентифікація пройдена, можна дистанційно:

  • на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду;
  • у мобільному застосунку Пенсійного фонду України.

Для цього доступний сервіс «Моя ідентифікація», де відображається факт і дата останньої процедури.

