  1. В Украине

«Решал» налоговые проблемы застройщика за $100 тысяч: адвоката в Киеве разоблачили в мошенничестве

14:20, 30 декабря 2025
В Киеве разоблачили адвоката, который занимался выманиванием денег у предпринимателя.
Офис Генерального прокурора сообщил о разоблачении адвоката и его помощника на завладении средствами одного из застройщиков в размере 100 тысяч долларов США.

Как указали в ОГП, адвокату объявлено о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, в июне–июле 2025 года адвокат организовал схему незаконного завладения средствами представителей предприятия-застройщика, в отношении которого проводилась плановая налоговая проверка. Не имея никаких реальных полномочий или возможностей влиять на решения налоговых органов, подозреваемый вводил бизнесменов в заблуждение.

В частности, адвокат сообщал недостоверную информацию о якобы выявленных налоговых нарушениях на сумму около 1 млрд грн и убеждал представителей компании, что может повлиять на должностных лиц налоговой службы с целью избежать доначисления налогов. Для создания видимости осведомленности он ссылался на конкретные даты составления акта проверки и заявлял о якобы наличии личных связей с работниками налоговых органов.

Следствием установлено, что 17 июля адвокат, действуя по предварительному сговору со своим помощником, получил от представителей предприятия 100 тысяч долларов США (более 4,18 млн грн) за обещанное «содействие» в избегании налоговых доначислений. Передача средств происходила через посредника.

В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании адвокату меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 40 млн грн. Его помощнику также сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 УК Украины, а прокурор будет ходатайствовать о применении к нему меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 4 млн грн.

