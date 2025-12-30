«Вирішував» податкові проблеми забудовника за $100 тисяч: адвоката у Києві викрили на шахрайстві

У Києві викрили адвоката, який займався видурюванням грошей у підприємця.

Офіс Генерального прокурора повідомив про викриття адвоката та його помічника на заволодінні коштами одного із забудовників у розмірі 100 тисяч доларів США.

Як вказали в ОГП, адвокату оголошено підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

За даними слідства, у червні–липні 2025 року адвокат організував схему незаконного заволодіння коштами представників підприємства-забудовника, щодо якого проводилася планова податкова перевірка. Не маючи жодних реальних повноважень або можливостей впливу на рішення податкових органів, підозрюваний вводив бізнесменів в оману.

Зокрема, адвокат повідомляв неправдиву інформацію про нібито виявлені податкові порушення на суму близько 1 млрд грн та переконував представників компанії, що може вплинути на службових осіб податкової служби з метою уникнення донарахування податків. Для створення видимості обізнаності він посилався на конкретні дати складання акту перевірки та заявляв про нібито наявні особисті зв’язки з працівниками податкових органів.

Слідством встановлено, що 17 липня адвокат, діючи за попередньою змовою зі своїм помічником, отримав від представників підприємства 100 тисяч доларів США (понад 4,18 млн грн) за обіцяне «сприяння» в уникненні податкових донарахувань. Передача коштів відбувалася через посередника.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання адвокату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 40 млн грн. Його помічнику також повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України, а прокурор клопотатиме про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 4 млн грн.

