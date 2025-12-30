Во Львове и Бородянке тестово запустят 5G в Украине – Михаил Федоров

Частичное покрытие мобильной связи нового стандарта появится в ближайшие недели.

Львов и Бородянка выбраны пилотными зонами для внедрения мобильной связи стандарта 5G с частичным покрытием, сообщил первый вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире национального телемарафона.

«Мы в ближайшее время запустим 5G в двух городах нашей страны, это будет первый пилотный проект: Львов и Бородянка. Это будет частичное покрытие как во Львове, так и в Бородянке», — заявил Федоров.

По его словам, реализация проекта в пилотных зонах двух городов состоится в течение нескольких недель.

Ранее глава Национальной комиссии по регулированию в сферах электронных коммуникаций и почтовой связи Лилия Мальон отмечала, что запуск 5G в Украине зависит от ситуации с безопасностью, однако комиссия уже ведет подготовку к соответствующему аукциону, что требует значительного времени.

