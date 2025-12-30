У Львові та Бородянці тестово запустять 5G в Україні – Михайло Федоров

Часткове покриття мобільного зв’язку нового стандарту з’явиться найближчими тижнями.

Львів та Бородянка обрані пілотними зонами для впровадження мобільного зв’язку стандарту 5G з частковим покриттям, повідомив перший віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі національного телемарафону.

«Ми найближчим часом запустимо 5G у двох містах нашої країни, це буде пілот перший: Львів і Бородянка. Це буде часткове покриття як у Львові, так само у Бородянці», — заявив Федоров.

За його словами, реалізація проєкту у пілотних зонах двох міст відбудеться протягом кількох тижнів.

Раніше голова Національної комісії з регулювання у сферах електронних комунікацій та поштового зв’язку Лілія Мальон зазначала, що запуск 5G в Україні залежить від безпекової ситуації, однак комісія вже веде підготовку до відповідного аукціону, що потребує значного часу.

