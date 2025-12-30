  1. В мире
Италия продлила военную помощь Украине

13:34, 30 декабря 2025
Правительство Мелони утвердило военную помощь для Украины, несмотря на политические споры.
Правительство Италии во главе с премьер-министром Джорджией Мелони утвердило предоставление Украине нового пакета военной помощи. Об этом сообщает агентство Ansa.

Решение о продлении поддержки приняли несмотря на сопротивление правой партии «Лига», которая выступает против дальнейших поставок оружия и военных ресурсов Киеву.

Премьер Италии Джорджия Мелони подчеркнула, что страна будет продолжать поддерживать Украину «столько, сколько будет нужно».

