Італія продовжила військову допомогу Україні

13:34, 30 грудня 2025
Уряд Мелоні затвердив військову допомогу для України попри політичні суперечки.
Італія продовжила військову допомогу Україні
Уряд Італії на чолі з прем'єркою Джорджією Мелоні затвердив надання Україні нового пакета військової допомоги. Про це повідомляє агентство Ansa.

Рішення про продовження підтримки ухвалили незважаючи на опір правої партії «Ліга», яка виступає проти подальшого постачання зброї та військових ресурсів Києву.

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні підкреслила, що країна продовжуватиме підтримку України «стільки, скільки буде потрібно».

