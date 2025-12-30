  1. В Украине

Кабмин изменил механизм расчетов за покупную тепловую энергию

15:04, 30 декабря 2025
Изменения направлены на создание условий для надлежащих расчетов за покупную тепловую энергию отдельными предприятиями теплокоммунэнерго.
Кабинет Министров принял изменения к постановлению от 19 июля 2022 года № 812, которые урегулируют вопросы расчетов за покупную тепловую энергию отдельными теплоснабжающими и теплогенерирующими предприятиями. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.

Принятые изменения направлены на создание условий для надлежащих расчетов за покупную тепловую энергию отдельными предприятиями теплокоммунэнерго. Речь идет о предприятиях, которые имеют соответствующие расходы в структуре тарифов и подпадают под действие механизма казначейского распределения средств. В частности, это предприятия, которые закупают тепловую энергию у третьих сторон, — в настоящее время это 9 предприятий теплокоммунэнерго. Изменения предусматривают, что теперь средства на оплату именно купленной тепловой энергии будут проходить отдельно. Это позволит указанным предприятиям теплоснабжения в первоочередном порядке и в полном объеме рассчитываться за тепло, которое они покупают у соответствующих производителей.

«Изменения позволяют теплоснабжающим предприятиям своевременно рассчитываться за купленное тепло, привлекать альтернативные источники тепловой энергии и уменьшать зависимость от газа. В результате это влияет на надежность теплоснабжения и устойчивость общин в зимний период», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

В Минразвития добавляют, что предложенные изменения создают предпосылки для улучшения расчетов за покупную тепловую энергию, развития конкурентного рынка тепловой энергии и выхода на него новых производителей, в частности в сфере распределенной генерации, что в целом влияет на повышение устойчивости прохождения отопительного периода.

Кабинет Министров Украины

