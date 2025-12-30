Кабмін змінив механізм розрахунків за покупну теплову енергію

Зміни спрямовані на створення умов для належних розрахунків за покупну теплову енергію окремими підприємствами теплокомуненерго.

Кабінет Міністрів прийняв зміни до постанови від 19 липня 2022 року № 812, які врегульовують питання розрахунків за покупну теплову енергію окремими теплопостачальними та теплогенеруючими підприємствами. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

Прийняті зміни спрямовані на створення умов для належних розрахунків за покупну теплову енергію окремими підприємствами теплокомуненерго. Йдеться про підприємства, які мають відповідні витрати у структурі тарифів і підпадають під дію механізму казначейського розподілу коштів. Зокрема, це підприємства, які закуповують теплову енергію у третіх сторін, — наразі це 9 підприємств теплокомуненерго. Зміни передбачають, що тепер кошти на оплату саме купленої теплової енергії проходитимуть окремо. Це дасть змогу вказаним підприємствам теплопостачання першочергово та в повному обсязі розраховуватися за тепло, яке вони купують у відповідних виробників.

«Зміни дозволяють теплопостачальним підприємствам вчасно розраховуватися за куплене тепло, залучати альтернативні джерела теплової енергії та зменшувати залежність від газу. У результаті це впливає на надійність теплопостачання і стійкість громад у зимовий період», — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

У Мінрозвитку додають, що запропоновані зміни створюють передумови для покращення розрахунків за покупну теплову енергію, розвитку конкурентного ринку теплової енергії та входження на нього нових виробників, зокрема у сфері розподіленої генерації. Що загалом впливає на підвищення стійкості проходження опалювального періоду

