Чи зберігається декретна відпустка під час призупинення трудового договору — відповідь Держпраці

16:52, 30 грудня 2025
Призупинення трудових відносин не скасовує соціальних гарантій для працюючих жінок.
Чи зберігається декретна відпустка під час призупинення трудового договору — відповідь Держпраці
Стало відомо, чи має право працівниця на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, якщо дію трудового договору призупинено. Роз’яснення з цього приводу надало Східне міжрегіональне управління Держпраці.

Що означає призупинення дії трудового договору

Призупинення дії трудового договору — це тимчасове припинення зобов’язань обох сторін трудових відносин. Роботодавець не забезпечує працівника роботою, а працівник — не виконує свої трудові функції. Такий режим застосовується виключно у зв’язку зі збройною агресією проти України, коли об’єктивно неможливо виконувати умови договору.

Декретна відпустка — гарантована навіть під час призупинення договору

У Держпраці наголошують: роботодавець не має права відмовити працівниці в наданні:

  • відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
  • навіть якщо дію трудового договору призупинено.

Більше того, звільнення жінки під час таких відпусток заборонене. Ця норма діє і в умовах воєнного стану та є однією з ключових соціальних гарантій для працюючих жінок.

Держпраці відпустка декрет трудові відносини

