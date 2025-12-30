Сохраняется ли декретный отпуск во время приостановления трудового договора — ответ Гоструда

Приостановление трудовых отношений не отменяет социальных гарантий для работающих женщин

Стало известно, имеет ли право работница на отпуск в связи с беременностью и родами, если действие трудового договора приостановлено. Разъяснение по этому поводу предоставило Восточное межрегиональное управление Госслужбы по вопросам труда.

Что означает приостановление действия трудового договора

Приостановление действия трудового договора — это временное прекращение обязательств обеих сторон трудовых отношений. Работодатель не обеспечивает работника работой, а работник — не выполняет свои трудовые функции. Такой режим применяется исключительно в связи с вооруженной агрессией против Украины, когда объективно невозможно выполнять условия договора.

Декретный отпуск — гарантирован даже во время приостановления договора

В Госслужбе по вопросам труда подчеркивают: работодатель не имеет права отказать работнице в предоставлении:

отпуска в связи с беременностью и родами;

отпуска для ухода за ребенком до достижения ею трехлетнего возраста,

даже если действие трудового договора приостановлено.

Более того, увольнение женщины во время таких отпусков запрещено. Эта норма действует и в условиях военного положения и является одной из ключевых социальных гарантий для работающих женщин.

