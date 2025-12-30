  1. В Украине
  2. / Общество

Сохраняется ли декретный отпуск во время приостановления трудового договора — ответ Гоструда

16:52, 30 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Приостановление трудовых отношений не отменяет социальных гарантий для работающих женщин
Сохраняется ли декретный отпуск во время приостановления трудового договора — ответ Гоструда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Стало известно, имеет ли право работница на отпуск в связи с беременностью и родами, если действие трудового договора приостановлено. Разъяснение по этому поводу предоставило Восточное межрегиональное управление Госслужбы по вопросам труда.

Что означает приостановление действия трудового договора

Приостановление действия трудового договора — это временное прекращение обязательств обеих сторон трудовых отношений. Работодатель не обеспечивает работника работой, а работник — не выполняет свои трудовые функции. Такой режим применяется исключительно в связи с вооруженной агрессией против Украины, когда объективно невозможно выполнять условия договора.

Декретный отпуск — гарантирован даже во время приостановления договора

В Госслужбе по вопросам труда подчеркивают: работодатель не имеет права отказать работнице в предоставлении:

  • отпуска в связи с беременностью и родами;
  • отпуска для ухода за ребенком до достижения ею трехлетнего возраста,
  • даже если действие трудового договора приостановлено.

Более того, увольнение женщины во время таких отпусков запрещено. Эта норма действует и в условиях военного положения и является одной из ключевых социальных гарантий для работающих женщин.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда отпуск декрет трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Запрет добавок и рекламы: Верховная Рада планирует ввести строгий контроль за никотиновыми паучами

Планируется усиление контроля над никотинсодержащими продуктами с новыми требованиями к составу и рекламе таких изделий.

В Раде хотят запретить исполнителям взыскивать средства по программе «Пакунок школьника»

Верховная Рада предлагает защитить одноразовую денежную помощь для детей от взыскания.

Покушение на жизнь в бытовом конфликте: Верховный Суд уточнил пределы умысла

Кассационная инстанция пересмотрела квалификацию действий и оценила аргументы предыдущих судов.

Объединенная палата КХС назвала норму Гражданского кодекса, которая создает основания для непропорционального вмешательства государства в право собственности

Объединкнная палата обнаружила чужеродную норму в системе гражданского права и объяснила, как и когда ек применять.

Парламент планирует увеличить финансирование обороны и зарплаты военных в 2026 году

Проект закона предусматривает изменения в Госбюджет, в частности, выделение более 100 млрд грн на денежное обеспечение Вооруженных Сил Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]