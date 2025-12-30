  1. В Україні

В Україні можуть розгорнути американські війська — Дональд Туск

17:06, 30 грудня 2025
Дональд Туск підкреслив, що американська декларація  включає присутність військ США, «наприклад на кордоні чи на лінії зіткнення між Україною і Росією».
Фото: PAP
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вперше від початку повномасштабної війни мир в Україні «вперше зʼявився на горизонті», пише «Укрінформ».

За його словами, ключовим результатом останніх переговорів стала декларація США про гарантії безпеки для України після війни

Туск підкреслив, що американська декларація  включає присутність військ США, «наприклад на кордоні чи на лінії зіткнення між Україною і Росією». Водночас треба подивитись, наскільки послідовним буде Вашингтон, наголосив премʼєр.

«Ці однозначні декларації з’явилися вперше. Побачимо, наскільки послідовними будуть наші партнери з іншого боку Атлантики, але це дає сподівання на завершення цих розмов успіхом. Успіхом я вважаю завершення війни», — заявив Туск.

За його словами, відбувся перший етап «серйозних переговорів», у яких беруть участь лідери України, США, ЄС та Канади. Він наголосив, що «сталися події, які дають підстави сподіватися, що ця війна може швидко закінчитися», хоча до 100-відсоткової впевненості все ще далеко.

США Україна

