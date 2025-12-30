  1. В Украине

В Украине могут развернуть американские войска — Дональд Туск

17:06, 30 декабря 2025
Дональд Туск подчеркнул, что американская декларация включает присутствие войск США, «например на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией».
Фото: PAP
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что впервые с начала полномасштабной войны мир в Украине «впервые появился на горизонте», пишет «Укринформ».

По его словам, ключевым результатом последних переговоров стала декларация США о гарантиях безопасности для Украины после войны.

Туск подчеркнул, что американская декларация включает присутствие войск США, «например на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией». В то же время, отметил премьер, необходимо посмотреть, насколько последовательным будет Вашингтон.

«Эти однозначные декларации появились впервые. Посмотрим, насколько последовательными будут наши партнеры по другую сторону Атлантики, но это дает надежду на успешное завершение этих разговоров. Под успехом я понимаю завершение войны», — заявил Туск.

По его словам, состоялся первый этап «серьезных переговоров», в которых участвуют лидеры Украины, США, ЕС и Канады. Он подчеркнул, что «произошли события, которые дают основания надеяться, что эта война может быстро закончиться», хотя до стопроцентной уверенности еще далеко.

США Украина

