  1. В Україні

Без ТЦК і черг: чоловіків в Україні будуть ставити на військовий облік через Резерв+

16:55, 30 грудня 2025
Для жінок онлайн-постановка наразі недоступна — їм необхідно звертатися до ТЦК та СП особисто, також у тестуванні поки не беруть участі чоловіки віком від 18 до 24 років.
Міністерство оборони розпочало тестування онлайн-постановки на військовий облік через застосунок Резерв+. Нова функція дозволить окремим категоріям громадян стати на військовий облік дистанційно — без особистого відвідування територіальних центрів комплектування та проходження паперових процедур.

Як повідомили в Міністерство оборони, наразі йдеться про тестування сервісу, до якого зможуть долучитися добровольці з визначених категорій.

До участі запрошують чоловіків, які ще не перебувають на військовому обліку та:

  • яким у 2026 році виповнюється 17 років;
  • або яким на момент подання заявки від 25 до 59 років.

Як долучитися до тестування

  1. Заповніть форму для участі в тестуванні.
  2. Очікуйте електронний лист із запрошенням.
  3. Установіть застосунок Резерв+ або оновіть до останньої версії.
  4. Дотримуйтесь інструкцій у застосунку та подайте заявку.
  5. Отримайте підтвердження та свій документ Резерв ID.               

Водночас у Міноборони уточнюють, що для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка наразі недоступна — їм необхідно звертатися до ТЦК та СП особисто. Також у тестуванні поки не беруть участі чоловіки віком від 18 до 24 років.

Україна ТЦК Резерв+ військовий облік

