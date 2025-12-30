Без ТЦК і черг: чоловіків в Україні будуть ставити на військовий облік через Резерв+

Для жінок онлайн-постановка наразі недоступна — їм необхідно звертатися до ТЦК та СП особисто, також у тестуванні поки не беруть участі чоловіки віком від 18 до 24 років.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони розпочало тестування онлайн-постановки на військовий облік через застосунок Резерв+. Нова функція дозволить окремим категоріям громадян стати на військовий облік дистанційно — без особистого відвідування територіальних центрів комплектування та проходження паперових процедур.

Як повідомили в Міністерство оборони, наразі йдеться про тестування сервісу, до якого зможуть долучитися добровольці з визначених категорій.

До участі запрошують чоловіків, які ще не перебувають на військовому обліку та:

яким у 2026 році виповнюється 17 років;

або яким на момент подання заявки від 25 до 59 років.

Як долучитися до тестування

Заповніть форму для участі в тестуванні. Очікуйте електронний лист із запрошенням. Установіть застосунок Резерв+ або оновіть до останньої версії. Дотримуйтесь інструкцій у застосунку та подайте заявку. Отримайте підтвердження та свій документ Резерв ID.

Водночас у Міноборони уточнюють, що для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка наразі недоступна — їм необхідно звертатися до ТЦК та СП особисто. Також у тестуванні поки не беруть участі чоловіки віком від 18 до 24 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.