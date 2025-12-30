Без ТЦК и очередей: мужчин в Украине будут ставить на воинский учет через Резерв+

Для женщин онлайн-постановка пока недоступна — им необходимо обращаться в ТЦК и СП лично, также в тестировании пока не участвуют мужчины от 18 до 24 лет.

Министерство обороны начало тестирование онлайн-постановки на воинский учет через приложение Резерв+. Новая функция позволит отдельным категориям граждан стать на воинский учет дистанционно — без личного посещения территориальных центров комплектования и прохождения бумажных процедур.

Как сообщили в Министерстве обороны, на данный момент речь идет о тестировании сервиса, к которому смогут присоединиться добровольцы из определенных категорий.

К участию приглашают мужчин, которые еще не состоят на воинском учете и:

которым в 2026 году исполняется 17 лет;

или которым на момент подачи заявки от 25 до 59 лет.

Как присоединиться к тестированию

Заполните форму для участия в тестировании.

Ожидайте электронное письмо с приглашением.

Установите приложение Резерв+ или обновите его до последней версии.

Следуйте инструкциям в приложении и подайте заявку.

Получите подтверждение и свой документ Резерв ID.

В то же время в Минобороны уточняют, что для женщин, подлежащих воинскому учету по специальности, онлайн-постановка пока недоступна — им необходимо обращаться в ТЦК и СП лично. Также в тестировании пока не участвуют мужчины в возрасте от 18 до 24 лет.

