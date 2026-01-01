  1. В Україні

На 2300 гривень «навіть померти не можна»: Гетманцев про проблеми прожиткового мінімуму

09:25, 1 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Данило Гетманцев різко розкритикував чинну модель соціального забезпечення.
На 2300 гривень «навіть померти не можна»: Гетманцев про проблеми прожиткового мінімуму
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні назріла потреба кардинального перегляду соціальних стандартів і підходів до пенсійної реформи. На цьому наголосив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, коментуючи стан соціального забезпечення та розмір пенсій в країні в інтерв’ю виданню «Фокус».

За його словами, чинні соціальні стандарти не відповідають реальним потребам громадян. Зокрема, встановлений у бюджеті прожитковий мінімум у розмірі близько 2300 гривень є суто формальним і не дозволяє забезпечити навіть базові потреби людини.

«Людині не можна прожити на 2300 гривень. Навіть імітувати життя, навіть померти не можна за 2300 гривень, бо це дорожче коштує. Розумієте? А ми в бюджеті цього року десь на 300 гривень підвищили. Але ми лишили в цьому ж самому обсязі ці стандарти. Розумієте? І ми робимо вигляд, що вони у нас є, що це є прожитковий мінімум, а сама держава, рахуючи споживчий кошик, причому такий споживчий кошик, який ну, його без сліз не можна дивитися на нього — там демісезонна куртка на три роки дитині-підлітку одна передбачається, не буду навіть перераховувати… Подекуди сумно, подекуди смішно читати його», - зауважив Гетманцев.

Окрему увагу він звернув на пенсійне забезпечення. Політик зазначив, що однією з ключових проблем є прив’язка прожиткового мінімуму до заробітних плат і утримання окремих «привілейованих» категорій.

За словами Гетманцева, держава має чесно визнати реальний рівень прожиткового мінімуму — на рівні 10–12 тисяч гривень — і запропонувати поетапний графік його досягнення протягом кількох років.

Джерелами для підвищення соціальних стандартів, на переконання депутата, можуть стати детінізація економіки та можливість перерозподілу бюджетних видатків після досягнення миру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні Данило Гетманцев прожитковий мінімум

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата: ВРП не має права оцінювати законність судового рішення та перевіряти його правовий зміст

Відстоювання суддею своєї позиції, не свідчить про намір уникнути як адміністративної, так і дисциплінарної відповідальності, а також про відверте ігнорування ним правил етичної поведінки - Велика Палата.

Стягнення аліментів зі зниклого безвісти військовослужбовця: на чому наголосив Верховний Суд під час розгляду

Касаційна інстанція встановила, хто і в який спосіб може відстоювати права зниклого безвісти боржника.

Без черг для дітей до двох років: Рада змінить правила про пріоритетний контроль на кордоні

Законопроєкт передбачає пріоритетний контроль для малюків і їхніх супроводжуючих при перетині кордону.

Власникам житла на ТОТ можуть дозволити отримати компенсацію без фіксації руйнувань

Законопроєкт дозволить отримати компенсацію за житло на окупованих  територіях без обстеження.

Привітання з Новим роком від шеф-редактора «Судово-юридичної газети» Святослава Пограничного

Шеф-редактор «SUD.ua» Святослав Пограничний вітає читачів з прийдешнім Новим роком.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]