На 2300 гривень «навіть померти не можна»: Гетманцев про проблеми прожиткового мінімуму

В Україні назріла потреба кардинального перегляду соціальних стандартів і підходів до пенсійної реформи. На цьому наголосив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, коментуючи стан соціального забезпечення та розмір пенсій в країні в інтерв’ю виданню «Фокус».

За його словами, чинні соціальні стандарти не відповідають реальним потребам громадян. Зокрема, встановлений у бюджеті прожитковий мінімум у розмірі близько 2300 гривень є суто формальним і не дозволяє забезпечити навіть базові потреби людини.

«Людині не можна прожити на 2300 гривень. Навіть імітувати життя, навіть померти не можна за 2300 гривень, бо це дорожче коштує. Розумієте? А ми в бюджеті цього року десь на 300 гривень підвищили. Але ми лишили в цьому ж самому обсязі ці стандарти. Розумієте? І ми робимо вигляд, що вони у нас є, що це є прожитковий мінімум, а сама держава, рахуючи споживчий кошик, причому такий споживчий кошик, який ну, його без сліз не можна дивитися на нього — там демісезонна куртка на три роки дитині-підлітку одна передбачається, не буду навіть перераховувати… Подекуди сумно, подекуди смішно читати його», - зауважив Гетманцев.

Окрему увагу він звернув на пенсійне забезпечення. Політик зазначив, що однією з ключових проблем є прив’язка прожиткового мінімуму до заробітних плат і утримання окремих «привілейованих» категорій.

За словами Гетманцева, держава має чесно визнати реальний рівень прожиткового мінімуму — на рівні 10–12 тисяч гривень — і запропонувати поетапний графік його досягнення протягом кількох років.

Джерелами для підвищення соціальних стандартів, на переконання депутата, можуть стати детінізація економіки та можливість перерозподілу бюджетних видатків після досягнення миру.

