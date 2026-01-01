  1. В Украине

На 2300 гривен «даже умереть нельзя»: Гетманцев о проблемах прожиточного минимума

09:25, 1 января 2026
Даниил Гетманцев подверг резкой критике действующую модель социального обеспечения.
В Украине назрела необходимость кардинального пересмотра социальных стандартов и подходов к пенсионной реформе. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, комментируя состояние социального обеспечения и размер пенсий в стране в интервью изданию «Фокус».

По его словам, действующие социальные стандарты не соответствуют реальным потребностям граждан. В частности, установленный в бюджете прожиточный минимум в размере около 2300 гривен является сугубо формальным и не позволяет обеспечить даже базовые потребности человека.

«Человеку невозможно прожить на 2300 гривен. Даже имитировать жизнь, даже умереть нельзя за 2300 гривен, потому что это стоит дороже. Понимаете? А мы в бюджете в этом году где-то на 300 гривен повысили. Но мы оставили эти стандарты в том же объеме. Понимаете? И мы делаем вид, что они у нас есть, что это и есть прожиточный минимум, а само государство, считая потребительскую корзину, причем такую потребительскую корзину, на которую без слез невозможно смотреть — там одна демисезонная куртка на три года для ребенка-подростка предусмотрена, не буду даже перечислять… Иногда грустно, иногда смешно читать это», — отметил Гетманцев.

Отдельное внимание он уделил пенсионному обеспечению. Политик отметил, что одной из ключевых проблем является привязка прожиточного минимума к заработным платам и содержанию отдельных «привилегированных» категорий.

По словам Гетманцева, государство должно честно признать реальный уровень прожиточного минимума — на уровне 10–12 тысяч гривен — и предложить поэтапный график его достижения в течение нескольких лет.

Источниками для повышения социальных стандартов, по убеждению депутата, могут стать детенизация экономики и возможность перераспределения бюджетных расходов после достижения мира.

