Зеленский и Трамп обсудят мирный план США относительно Украины на следующей неделе — Sky News

12:59, 21 ноября 2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут телефонный разговор на следующей неделе.
Зеленский и Трамп обсудят мирный план США относительно Украины на следующей неделе — Sky News
Фото: bbc.co.uk
Как известно, президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил проект 28-пунктного плана для урегулирования войны России против Украины. Впоследствии Президент Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.

21 ноября издание Sky News со ссылкой на источники в ЕС сообщило, что Зеленский и Трамп обсудят мирный план США относительно Украины на следующей неделе.

По их данным, Зеленский и Трамп проведут телефонный разговор на следующей неделе, чтобы обсудить этот план. Перед этим Президент Украины проконсультируется с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии, добавляет Sky News.

