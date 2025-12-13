Національний фонд історичної спадщини США подав позов проти Білого дому

Позов стосується будівництва нової бальної зали за ініціативою президента Трампа.

Фото: BBC

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Некомерційна організація, створена Конгресом США для захисту історичних будівель, звернулася до суду з вимогою припинити будівництво нової бальної зали в Білому домі, повідомляє BBC.

У позові, поданому 12 грудня, фонд заявляє, що Білий дім не провів необхідних перевірок перед знесенням історичного Східного крила в жовтні. Організація стверджує, що її занепокоєння було проігнороване, і наголошує: жоден президент не має права зносити частини Білого дому без проведення відповідних процедур.

Фонд заявляє, що дії президента Дональда Трампа порушують Конституцію США, яка надає Конгресу право регулювати власність, що належить державі. Юристи організації просять федеральний суд у Вашингтоні зупинити будівництво доповнення до завершення всіх передбачених законом процедур, включно з публічним обговоренням.

«Білий дім, безперечно, є найбільш знаковою будівлею в нашій країні і всесвітньо визнаним символом наших могутніх американських ідеалів», — зазначила президентка Національного фонду Керол Квіллен.

У відповідь Білий дім заявив, що президент Трамп має право модернізувати, реконструювати та прикрашати Білий дім, як це робили його попередники.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.